Honneur et tradition : Quatre nouvelles recrues rejoignent les sapeurs-pompiers monégasques

Dans un rituel empreint de solennité, quatre jeunes recrues ont franchi le seuil symbolique qui les fait entrer dans la fraternité des soldats du feu de la Principauté.

Place du Campanin à Fontvieille, l’atmosphère était à la fois solennelle et émouvante ce jour lorsque quatre jeunes sapeurs-pompiers ont reçu leur casque d’intervention, marquant l’aboutissement de cinq mois de formation rigoureuse. Sous le commandement du Lieutenant-Colonel Maxime Yvrard, Chef de Corps, la cérémonie s’est déroulée en présence de nombreuses autorités monégasques, dont M. Lionel Beffre, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et le Colonel Tony Varo, Commandant Supérieur de la Force Publique.

© Direction de la Communication – Stéphane Danna

L’hommage à un héros disparu

Cette promotion, baptisée « Sergent Henri Campredon », rend hommage à ce sapeur-pompier mort en service le 13 janvier 1979, à l’âge de 50 ans. La présence de sa famille a ajouté une dimension particulièrement touchante à cette cérémonie où tradition et mémoire se sont entrelacées.

Un symbole fort d’engagement

La remise du casque par un parrain à chaque recrue symbolise non seulement leur intégration officielle au Corps, mais aussi le lien fraternel qui les unit désormais à leurs frères d’armes. Ces nouveaux sapeurs-pompiers partageront désormais la devise « Courage – Dévouement – Sacrifice » dans leurs missions de protection des personnes et des biens, tant en Principauté que dans les communes limitrophes.

Rejoindre les rangs

Pour ceux qui aspirent à suivre leurs pas, les candidats, âgés de 19 à 27 ans, doivent répondre à des critères précis incluant une excellente condition physique et la possession des permis B et C. Le processus de sélection rigoureux comprend des épreuves théoriques et physiques.