Monaco et TV5Monde : confiance renouvelée pour rayonner à l’international

La Principauté renouvelle sa confiance à la chaîne francophone internationale, permettant à TVMonaco de rayonner sur les cinq continents alors que la chaîne nationale multiplie les succès.

Le Prince Albert II a reçu Kim Younes, Présidente-directrice générale de TV5Monde, confirmant ainsi la volonté commune de Monaco et du géant francophone de l’audiovisuel d’intensifier leur collaboration stratégique.

Une vitrine mondiale pour l’excellence monégasque

Cette rencontre au sommet, survenue le 5 mars dernier, fait suite à des échanges préliminaires à Paris avec Isabelle Berro-Amadeï, Ministre des Relations extérieures et de la Coopération et Ministre d’État par intérim. L’objectif affiché : permettre un « rayonnement » accru de Monaco, qui est sur le point d’entamer une restructuration de son secteur audiovisuel, à travers le réseau exceptionnel de TV5Monde qui touche 437 millions de foyers dans plus de 200 pays et territoires.

Concrètement, l’accord prévoit la diffusion quotidienne d’un journal monégasque sur les antennes internationales de TV5Monde, complétée le week-end par deux « best-of » de la matinale de TVMonaco. Cette exposition permet à « des millions de téléspectateurs de suivre l’actualité monégasque, partout dans le monde« , selon le communiqué conjoint.

La plateforme mondiale gratuite TV5MondePlus s’affirme désormais comme une « véritable vitrine 360° aux programmes monégasques« , offrant un second canal de diffusion numérique à forte visibilité.

TVMonaco, une ascension fulgurante en seulement un an

Lancée le 1er septembre 2023, TVMonaco a récemment célébré son premier anniversaire auréolée d’une impressionnante série de récompenses internationales.

Parmi ses productions primées, « Le Dernier Dauphin de la Rivière Sacrée » s’est distingué avec le Galathea d’or et le coup de cœur du jury au Festival Galathea 2024, tandis que « Blackwater » a reçu l’Ormeau d’argent au Festival des Mondes Sous-Marins de Trébeurden. La coproduction « La Méditerranée n’est pas morte » a été saluée par le prix du Public au FIDOM de Bordeaux et plusieurs autres distinctions internationales.

Sur le plan stratégique, TVMonaco a également remporté le trophée d’argent au GEMA Global Awards pour son « Image de marque » et un Prix d’argent pour le « meilleur lancement ou refonte d’un média » au Grand Prix Stratégies de l’innovation média 2024, sans oublier l’Excellence Award aux Communicator Awards pour sa campagne de branding global.

Union des forces pour la Conférence des Nations Unies sur l’Océan

La collaboration entre Monaco et TV5Monde trouve déjà une application concrète avec la mise en place d’un partenariat spécifique dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC 3), événement majeur qui se tiendra à Nice du 9 au 13 juin prochain.

TV5Monde s’engage à déployer un « dispositif exceptionnel de couverture de la conférence » sur l’ensemble de ses supports média, en collaboration étroite avec TVMonaco et France Télévisions, reflétant ainsi l’engagement écologique profond de la Principauté.