La Villa Victoria, aidez à rénover ce havre de paix pour sauver des vies

Dans un lieu tenu secret, des femmes et des enfants victimes de violences trouvent refuge et espoir. Aujourd’hui, ce sanctuaire a besoin de votre aide pour continuer sa mission essentielle.

Au cœur des Alpes-Maritimes se cache la Villa Victoria, un centre d’hébergement géré par l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté). Ce lieu ancien, est devenu un havre de paix pour les femmes et enfants fuyant des situations de violence. Mais aujourd’hui, ce lieu historique nécessite d’important travaux.

« Ces travaux de rénovation permettront d’augmenter la sécurité du site, le bien être des personnes protégées et également de proposer davantage de places pour accueillir plus de victimes », explique l’association ALC.

Une approche unique pour reconstruire des vies brisées

La Villa Victoria se distingue par un hébergement en semi-collectif. Contrairement à d’autres structures où les femmes sont dans des logements dispersés, ici, elles sont toutes réunies sous le même toit.

« À la Villa Victoria, elles sont hébergées chacune dans un studio comprenant un coin cuisine, une salle de bain, ce qui leur permet de rester isolées les premiers temps si elles le souhaitent. Mais tous ces petits appartements sont sous le même toit. Il y a de nombreux espaces collectifs : un grand jardin, une cuisine, un salon… Leur permettant de retrouver petit à petit des interactions sociales, vecteurs de l’insertion sociale et professionnelle », souligne l’association.

Des témoignages poignants qui inspirent l’espoir

Maria, qui a trouvé refuge à la Villa Victoria avec ses trois enfants après avoir fui un mari violent, témoigne : « Il faut avoir le courage de partir. La violence n’est pas bonne pour la famille, pour les enfants. Il faut retrouver la sérénité. Au sein de la Villa Victoria, j’ai pu me reconstruire. Je vais maintenant pouvoir reprendre le travail. Aujourd’hui, je n’ai plus peur. »

Grâce à l’accompagnement global réalisé par l’équipe pluridisciplinaire de la Villa Victoria, Maria a pu se retrouver et trouver un emploi. Elle a déménagé avec ses enfants à plus de 200 km pour débuter une nouvelle vie !

Notre territoire est l’un des plus touchés par ce fléau

Un projet de rénovation ambitieux et nécessaire

« 93 femmes ont été victimes d’un féminicide au sein du couple en 2023 et 271 000 personnes ont été victimes de violence » rappelle Lamia Benkolli Agius, Directrice Générale d’ALC. « Notre territoire n’est pas épargné par ce fléau. Une triste réalité qui touche des femmes seules, des mamans mais aussi les enfants, victimes collatérales ou directes de la violence qui s’exerce. Notre priorité : les protéger et les mettre à l’abri. »

Ces travaux de grande ampleur permettront non seulement d’améliorer les conditions d’accueil des femmes et des enfants mis à l’abri, protégés, mais également d’augmenter la capacité d’accueil pour répondre à une demande croissante.

Une promesse d’un avenir meilleur après les épreuves

Pourquoi ce nom, Villa Victoria ?

Ce nom symbolique n’a pas été choisi au hasard. « Ce sont les femmes accompagnées qui ont choisi ce nom en guise de victoire », explique l’association. Un nom qui résonne comme une promesse, celle d’un avenir meilleur après les épreuves.

L’Association ALC, reconnue d’utilité publique depuis 1921, agit depuis plus d’un siècle pour protéger et insérer les plus vulnérables. Aujourd’hui, elle a besoin de votre soutien pour mener à bien ce projet crucial de rénovation de la Villa Victoria.

Pour contribuer à offrir un refuge digne et sécurisé à ces femmes et ces enfants qui ont tout quitté pour échapper à la violence, vous pouvez faire un don sur le site de l’association ALC ou contacter directement l’association pour plus d’informations sur les moyens de soutenir ce projet.

Chaque don, quel que soit son montant, est un pas vers la victoire contre la violence et un espoir renouvelé pour celles et ceux qui en sont victimes.

Vous souhaitez soutenir l’association et avez une question ?

N’hésitez pas à contacter Claire au 04 93 52 42 52 ou à dons@association-alc.org !