Вилла «Виктория»: давайте вместе сохраним место, где спасают жизни

Где-то вдали от людских глаз есть тихое место, куда приходят женщины и дети, пережившие домашнее насилие. Там они находят безопасность, поддержку и шанс начать всё сначала. Это место — вилла «Виктория». И сейчас ей очень нужна наша помощь.

В самом сердце Приморских Альп, в старинном здании, Ассоциация «ALC — за социальную сплочённость и гражданскую ответственность» (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) создала настоящую тихую гавань для тех, кто уходит от домашнего насилия. Здесь женщины и дети получают крышу над головой, поддержку и возможность восстановиться. Но время берёт своё — здание нуждается в капитальном ремонте.

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«Ремонт поможет сделать виллу ещё безопаснее и комфортнее, а главное — мы сможем принять больше женщин и детей, которым некуда идти», — объясняют в ассоциации.

Дом, где начинается новая жизнь

На вилле Виктория женщины не просто находят крышу над головой — им помогают начать всё с чистого листа. Это не обычный центр, где каждая живёт в своём отдельном помещении, словно в изоляции.

«Здесь у каждой — собственная однокомнатная квартира с кухней и ванной, чтобы можно было уединиться и отдохнуть от внешнего мира. Но при этом все женщины под одной крышей, и рядом — общие пространства: большая гостиная, уютная кухня, зелёный сад. Это очень важно — постепенно возвращаться к общению. Социальные связи помогают снова почувствовать себя частью жизни, стать увереннее, сделать шаг к работе, к самостоятельности. Без этого невозможно восстановиться», — объясняют в ассоциации ALC.

Истории, которые трогают до глубины души

Мария сбежала от жестокого мужа вместе с тремя детьми. Они нашли убежище на вилле «Виктория» — и надежду. «Чтобы уйти, нужна огромная смелость. Насилие разрушает всё — и семью, и детей. Нужно найти в себе силы уйти, чтобы вернуть себе покой. Здесь, на Вилле Виктория, я смогла заново построить свою жизнь. Я снова работаю. И я больше не боюсь», — говорит Мария.

С помощью команды специалистов, которая окружила её заботой и поддержкой, Мария встала на ноги, нашла работу и вместе с детьми начала новую жизнь — в другом городе, более чем в 200 километрах отсюда.

Наш регион — один из тех, где эта проблема стоит особенно остро

Амбициозный и жизненно важный проект реконструкции

«В 2023 году 93 женщины погибли от рук партнёров. 271 000 человек пострадали от домашнего насилия. И, к сожалению, наш регион не стал исключением, — говорит исполнительный директор ALC Ламия Бенколли Ажиус, — Это страшная реальность. И страдают не только женщины и матери-одиночки, но и дети — они становятся прямыми или косвенными жертвами насилия. Наша задача — прежде всего защитить этих людей и дать им безопасное место, где они смогут начать всё заново».

Планируемый капитальный ремонт даст возможность не только создать более комфортные и безопасные условия для проживания, но и принять больше женщин и детей, которые нуждаются в срочной помощи.

Символ победы и нового начала

Почему вилла называется «Виктория»?

«Это название придумали сами женщины, которые здесь живут, — рассказывают в ассоциации. — Они выбрали его как символ своей победы. Победы над страхом, болью, прошлым. Это имя стало обещанием новой жизни после всего, через что им пришлось пройти».

Ассоциация ALC уже больше ста лет помогает тем, кто оказался в уязвимом положении. Сегодня она особенно нуждается в нашей поддержке — чтобы завершить реконструкцию виллы «Виктория» и продолжать принимать женщин и детей, которые бегут от насилия.

Если вы хотите помочь женщинам и детям, которым пришлось всё оставить позади, спасаясь от насилия, вы можете сделать пожертвование на сайте ALC. А если у вас есть вопросы — просто свяжитесь с ассоциацией, и вам подскажут, как именно можно поддержать этот важный проект.

Каждое пожертвование, даже самое небольшое, — это вклад в чью-то новую жизнь. Это шаг к тому, чтобы вернуть надежду тем, кто её почти потерял.

Вы хотите помочь, или у вас остались вопросы?

Свяжитесь с Клэр по телефону 04 93 52 42 52 или напишите на dons@association-alc.org