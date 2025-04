L’Alpes Hôtel du Pralong : L’art de vivre alpin à son apogée

Sous la houlette du groupe Dokhan Luxury Hotels, l’Alpes Hôtel du Pralong réinvente l’expérience du luxe montagnard dans un écrin où tradition savoyarde et raffinement contemporain s’entrelacent pour créer des moments d’exception.

Niché stratégiquement au pied des pistes du prestigieux domaine des Trois Vallées, l’Alpes Hôtel du Pralong incarne depuis 1972 l’essence même de l’hospitalité alpine de prestige. Ce chalet-hôtel 5 étoiles offre un accès privilégié à l’un des plus vastes domaines skiables au monde avec ses 600 kilomètres de pistes, tout en préservant l’intimité d’un cocon luxueux où chaque détail est pensé pour émerveiller.

Ses 65 chambres, dont 9 suites somptueuses, dévoilent un univers où le bois brut dialogue avec la pierre naturelle et des étoffes raffinées. Ce mariage harmonieux entre influences nordiques et savoyardes crée une atmosphère intemporelle propice à la détente après une journée en montagne. Chaque espace s’ouvre sur un panorama spectaculaire, offrant des vues imprenables sur les sommets enneigés ou les pistes scintillantes.

Une expérience culinaire authentique

Le restaurant Le Musher, avec sa majestueuse terrasse panoramique considérée comme l’une des plus belles de Courchevel, propose une expérience gastronomique qui sublime le terroir savoyard. Du petit-déjeuner au dîner, les chefs orchestrent une partition gourmande où produits locaux et ingrédients d’exception se rencontrent pour créer des plats tantôt revisités, tantôt traditionnels, mais toujours empreints d’authenticité.

Au cœur de la journée, le grand brasero au feu de bois invite à déguster des grillades préparées avec une précision méticuleuse, tandis que le bar à champagne et cocktails ajoute une note festive à l’expérience. Quand le soir tombe, le Bad Musher, bar feutré et intimiste, vous transporte dans l’univers envoûtant de la gastronomie liquide élaborée par des mixologues passionnés.

Un sanctuaire de bien-être alpin

L’Alpes Hôtel du Pralong propose bien plus qu’un simple hébergement luxueux – c’est une invitation à un voyage sensoriel complet. Son spa, véritable écrin de tranquillité, offre une parenthèse enchantée avec sa large piscine intérieure chauffée, ses deux saunas et son hammam. Les soins signés La Colline et Paoma Paris promettent une expérience sensorielle où luxe et nature trouvent un équilibre parfait.

Pour ceux qui souhaitent maintenir leur routine sportive, la salle de fitness équipée d’installations modernes permet de rester actif avant ou après une journée sur les pistes. Les familles apprécieront particulièrement le club pour enfants « Les Petits Flocons », où les plus jeunes vivront des aventures inoubliables pendant que leurs parents savourent leur séjour.

Réservez dès maintenant pour décembre 2025

Alors que l’établissement ferme ses portes pour la saison estivale, c’est le moment idéal pour planifier votre prochaine escapade hivernale. Les réservations pour la saison 2025/2026 sont d’ores et déjà ouvertes, avec une réouverture prévue le 7 décembre prochain. Pour les habitués de Monaco qui cherchent à retrouver l’excellence et le raffinement auxquels ils sont accoutumés, l’Alpes Hôtel du Pralong représente une destination de choix où luxe discret et authenticité montagnarde se rencontrent.

Ne tardez pas à réserver votre séjour dans ce joyau de Courchevel 1850, où chaque instant se transforme en souvenir précieux, loin de l’agitation quotidienne mais proche de tout ce qui fait le charme incomparable des Alpes françaises.

Réservations : Alpes Hôtel du Pralong