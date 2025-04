Le Prince Albert II honore le passé et embrasse l’avenir à Leipzig

Au cœur de commémorations émouvantes marquant le 80e anniversaire de la Libération de Leipzig, le Prince Albert II a participé à une série d’événements symboliques qui tissent des liens entre l’histoire et les initiatives pour la paix contemporaines.

Ce jeudi 17 avril, le Prince Souverain s’est rendu à Leipzig pour participer aux cérémonies commémoratives du 80e anniversaire de la Libération de la ville par les troupes américaines. En compagnie de M. Burkhard Jung, maire de Leipzig, et de S.E. M. Lorenzo Ravano, Ambassadeur de Monaco en Allemagne, le Prince Albert II a assisté à une cérémonie émouvante devant la Capa Haus.

Ce lieu emblématique, nommé en l’honneur du légendaire photographe de guerre Robert Capa, marque l’endroit où fut immortalisé le soldat américain Raymond J. Bowman, dernière victime de la guerre dans cette région, tombé seulement deux semaines avant la fin du conflit en Europe. La cérémonie a débuté par une interprétation poignante de « La guerre est finie » par les artistes David Timm et Reiko Brockelt, suivie de discours officiels, du dépôt d’une gerbe et d’une minute de silence avant la lecture du « Robert Capa Manifesto ».

© Michaël Alesi / Palais princier

20 ans d’engagement pour la paix

Au-delà de ce moment mémoriel, le Souverain a également participé à la célébration du 20e anniversaire de la « Foundation for Post Conflict Development » (FPCD), dont il est le parrain. Une rencontre particulièrement significative s’est déroulée avec Mme Claudia Abate, dont le père, Frank A. Abate, a servi dans le même bataillon que Raymond J. Bowman.

La cérémonie a été marquée par une succession d’interventions émouvantes, notamment celle de M. Antony Abate, fils de Frank Abate, suivie d’une présentation du « Mouvement Citoyen » par le Dr Braumann et de la projection du film « Les dernières victimes d’Hitler – Leipzig et la fin de la guerre ».

Un invité d’honneur a particulièrement touché l’assistance : Richard Read, journaliste doublement lauréat du prix Pulitzer et petit-fils du major Richard Eaton, qui participa aux combats pour Leipzig et fut présent dans le camp d’Abtnaundorf peu après le massacre, a fait le déplacement spécialement des États-Unis pour assister aux commémorations.

Récompense et regard vers l’avenir

Point d’orgue de cette journée, le Prince Albert II a remis, aux côtés de Mme Abate et Mme Bubbio, le « Prix du 20ème anniversaire de la FPCD » à l’initiative Capa Haus. La délégation a ensuite visité l’exposition permanente « War is Over », en présence de Mme Michelle Tafur, consul des États-Unis.

Cette visite princière à Leipzig, entre devoir de mémoire et engagement pour la paix, souligne une fois de plus l’attachement du Prince Albert II aux valeurs de réconciliation et son implication dans les initiatives qui œuvrent pour un monde post-conflit plus harmonieux.