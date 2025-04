Massimo Listri, un photographe qui capture l’âme des lieux

L’exposition Massimo Listri. Fotografie dévoile la passion et le regard unique de Massimo Listri sur l’architecture © Massimo Listri

La galerie Moretti Fine Art à Monte-Carlo accueille, jusqu’au 9 mai 2025, une exposition dédiée au photographe italien Massimo Listri.

Intitulée Massimo Listri. Fotografie, elle présente une sélection d’images puissantes et poétiques, capturant l’âme des lieux abandonnés, majestueux ou oubliés.

Né en 1953 à Florence, Massimo Listri commence à photographier très jeune. À 17 ans, ses photos sont déjà publiées dans des revues d’art. En 1981, il cofonde le magazine FMR, devenu une référence dans le monde de l’art et de la photographie.

Depuis, il a publié plus de cinquante livres et exposé ses œuvres dans des musées prestigieux comme le Palazzo Pitti à Florence ou le Musée d’Art Moderne de Buenos Aires.

© Massimo Listri

Massimo Listri ne photographie pas des personnes. Il photographie des lieux. Mais dans ses photographies, on sent une présence humaine, même si elle est absente. Ses sujets sont des palais, des bibliothèques, des villas, des hôpitaux ou des couvents. Il capte la lumière naturelle, les détails, les volumes et surtout, l’âme des lieux.

Massimo Listri travaille avec des appareils grand format, des temps d’exposition longs et ne retouche presque pas ses photos.

Son regard est lent, attentif, respectueux. Il cherche « le calme, l’équilibre, l’émotion contenue ».

Ses images rappellent les tableaux du peintre danois Hammershøi, ou les scènes de films comme The Best Offer de Giuseppe Tornatore : des lieux désertés, pleins de souvenirs.

© Massimo Listri

Comme le disait Baudelaire, « les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent, pour partir ». Massimo Listri voyage lui aussi, mais surtout à travers le temps. Ses photos sont chargées d’histoire. Chaque pièce photographiée devient une méditation visuelle, une réflexion sur le passé, l’absence, la mémoire.

La pratique photographique de Massimo Listri est un processus méditatif et immersif, façonné par sa passion pour la collection d’antiquités, la décoration d’intérieur et l’histoire de l’art.

Sa vision n’est ni sentimentale ni nostalgique, mais une étude rigoureuse de la manière dont les espaces absorbent et retiennent la présence humaine, même dans leur vacuité.

© Massimo Listri

© Massimo Listri

Informations pratiques

Massimo Listri. Fotografie

Disponible jusqu’au 9 mai 2025

Galerie Moretti Fine Art – 27 avenue de la Costa, Monte-Carlo

