Monaco au secours de la Birmanie : 100 000 € débloqués après le séisme dévastateur

Face à l’une des pires catastrophes naturelles ayant frappé l’Asie du Sud-Est cette année, la Principauté déploie son arsenal humanitaire pour venir en aide aux populations dévastées par le tremblement de terre en Birmanie.

Le 28 mars 2025, un séisme d’une magnitude exceptionnelle de 7,7 a frappé le Myanmar, causant des ravages considérables dans toute la région. Plus de dix jours après cette tragédie, le bilan ne cesse de s’alourdir : plus de 3 500 personnes ont perdu la vie et près de 5 000 autres sont blessées, selon les dernières estimations.

La situation sanitaire se dégrade rapidement selon le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies. Les établissements de santé, déjà endommagés par le séisme, sont submergés par l’afflux de patients, tandis que les réserves vitales de nourriture, d’eau et de médicaments s’amenuisent dangereusement.

Une réponse princière immédiate

Dès l’annonce de la catastrophe, le Prince Albert II a exprimé sa profonde compassion, adressant au nom de sa famille et du peuple monégasque ses sincères condoléances aux familles endeuillées et sa solidarité envers les nombreux blessés.

À l’initiative du Souverain, la Principauté a rapidement répondu à l’appel d’urgence de 100 millions de francs suisses lancé par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Le Gouvernement Princier et la Croix-Rouge monégasque ont annoncé, le 17 avril, une contribution exceptionnelle de 50 000 € chacun, soit un total de 100 000 € pour soutenir les opérations humanitaires et venir en aide aux populations touchées par cette catastrophe naturelle.

Cette aide financière témoigne une fois de plus de l’engagement constant de Monaco sur la scène internationale et de sa solidarité face aux crises humanitaires majeures.