Renzo Rosso et Arianna Alessi récompensés à la Monte-Carlo Fashion Week

À l’occasion de la Monte-Carlo Fashion Week, organisée le 24 avril 2025, Renzo Rosso et Arianna Alessi ont été honorés pour leur engagement en faveur d’une mode plus responsable.

Renzo Rosso, président et fondateur du groupe OTB (Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf), a reçu le Positive Change Award. Ce prix récompense sa vision pour une industrie de la mode plus éthique, innovante et engagée socialement et environnementalement.

Enfin, Arianna Alessi, vice-présidente de la Fondation OTB, s’est vue décerner le Positive Social Impact Award. Depuis 2006, la fondation qu’elle dirige a soutenu plus de 380 projets sociaux dans le monde entier et touche directement près de 380 000 personnes. Son action vise à promouvoir l’égalité des chances, l’intégration sociale ou encore l’aide humanitaire.

© OTB Corporate Communication

Renzo Rosso © OTB Corporate Communication

© OTB Corporate Communication

© OTB Corporate Communication

Kelly Rutherford présente lors de la Monte-Carlo Fashion Week 2025