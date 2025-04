Renzo Rosso et Arianna Alessi premiati alla Monte-Carlo Fashion Week

La serata di gala dei Fashion Awards si è svolta il 24 aprile 2025 in occasione della Monte-Carlo Fashion Week © OTB Corporate Communication

In occasione della Monte-Carlo Fashion Week, organizzata il 24 aprile 2025, Renzo Rosso e Arianna Alessi sono stati premiati per il loro impegno in favore di una moda più responsabile.

Renzo Rosso, presidente e fondatore del gruppo OTB (Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf), ha ricevuto il Positive Change Award, premio che riconosce la sua visione di un settore della moda più etico, innovativo e impegnato sul piano sociale e ambientale.

Ad Arianna Alessi, invece, vicepresidente della OTB Foundation, è stato conferito il Positive Social Impact Award. Dal 2006 la fondazione da lei diretta ha supportato oltre 380 progetti sociali in tutto il mondo, con un impatto diretto su circa 380.000 persone. Il suo operato mira a promuovere le pari opportunità, l’integrazione sociale e il sostegno umanitario.

