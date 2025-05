Charlotte Casiraghi inaugure un nouveau poste de police au Jardin Exotique

La Principauté a inauguré son 14ᵉ poste de police, situé au 1er étage du parking des Salines, au Jardin Exotique.

Le 30 avril, le nouveau poste de police du Jardin Exotique a été inauguré en présence de Charlotte Casiraghi, Marraine de la Sûreté Publique et de plusieurs personnalités monégasques. Parmi elles, Lionel Beffre, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et Eric Arella, contrôleur en charge de la direction de la Sûreté Publique et Patrice Cellario, ancien Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur.

Ce nouveau poste fait partie d’une volonté de renforcer la présence de la police monégasque aux frontières de la Principauté. Il complète le dispositif déjà en place dans le quartier de Saint-Roman, à l’Est, en ajoutant un point stratégique dans le secteur Ouest de Monaco. Eric Arella a expliqué que cette nouvelle implantation vise à améliorer la couverture sécuritaire sur l’ensemble du territoire.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Après la prise de parole d’Eric Arella, l’Abbé Julien Gollino a béni les lieux avant que Charlotte Casiraghi ne dévoile la plaque inaugurale. La Marraine de la Sûreté Publique perpétue ainsi la tradition princière de soutien aux forces de l’ordre, un lien fort entretenu depuis plusieurs générations.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Le nouveau poste, d’une superficie de 125 m², comprend une zone d’accueil, des bureaux, un espace de repos, des locaux techniques, ainsi que deux cellules. Avec cette ouverture, la Sûreté publique porte à 14 le nombre de postes de police à Monaco, renforçant ainsi la sécurité de proximité à travers toute la Principauté.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

