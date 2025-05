Du graffiti au glamour : Un promoteur britannique relève le défi immobilier monégasque

La Principauté a enregistré plus de 3 milliards d'euros de transactions immobilières en 2023 ©Tour Odéon

Un audacieux promoteur immobilier britannique transforme le paysage immobilier de Monaco, convertissant un penthouse délabré en chef-d’œuvre de plusieurs millions d’euros—le tout dans une course contre la montre pour inaugurer avant le Grand Prix.

La nouvelle série lifestyle captivante de Channel 4 au Royaume-Uni, « Building Monaco’s Superhomes », invite les téléspectateurs dans l’univers à enjeux élevés du développement immobilier de luxe dans le code postal le plus exclusif au monde. L’émission suit Guy Phoenix, promoteur britannique non-conformiste, alors qu’il relève le défi ultime : transformer un duplex penthouse marqué de graffitis et démodé en une résidence opulente digne de l’élite monégasque.

Malgré l’esthétique fatiguée de la propriété et l’absence de parking, Phoenix a été captivé par son potentiel—particulièrement la terrasse surplombant Port Hercule et le tracé emblématique de F1. « À Monaco, les gens recherchent l’espace, mais d’après mes recherches, l’essentiel c’est l’emplacement et la vue, » explique Phoenix dans le premier épisode.

Contre toute attente

La série documente le calendrier ambitieux de Phoenix qui prévoit trois mois pour achever la transformation avant le Grand Prix de Monaco. Alors que les coûts dépassent son budget de rénovation de 2 millions de livres sterling, Phoenix prend des mesures drastiques—hypothéquant ses maisons et vendant sa voiture de sport pour maintenir le projet à flot. Tout cela en naviguant entre les réglementations de construction françaises, les barrières linguistiques et sous l’œil attentif de la Famille Princière de Monaco, selon les producteurs de la série.

Avec sa réputation en jeu et seulement une petite équipe d’artisans de confiance, les enjeux ne pourraient être plus élevés pour ce pari de 22 millions de livres sterling sur le marché immobilier le plus cher de la planète.

« Building Monaco’s Superhomes » est diffusé les mercredis sur Channel 4, avec des épisodes disponibles en streaming sur le site web de la chaîne.