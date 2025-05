Le Prince Albert II renforce les liens européens au Sommet de Tirana sur l’énergie et la sécurité

À l’heure où l’Europe cherche à consolider sa résilience énergétique et sa sécurité collective, le Souverain monégasque a porté la voix de la Principauté lors d’un rendez-vous diplomatique majeur en Albanie.

Vendredi 16 mai, Tirana accueillait le 6ème Sommet de la Communauté Politique Européenne, un forum informel rassemblant les dirigeants du continent, qu’ils soient membres ou non de l’Union européenne, des institutions de l’UE, de l’OCSE, du Conseil de l’Europe et de l’OTAN. Le Prince Albert II y a activement participé, notamment lors de la table ronde consacrée à la compétitivité, l’énergie et la connectivité.

Dans un contexte géopolitique tendu, le Souverain a mis l’accent sur l’indispensable coopération régionale pour surmonter les crises actuelles. Il a notamment défendu la vision monégasque d’une réduction des dépendances énergétiques, illustrant son propos par les initiatives locales en faveur des énergies renouvelables – un enjeu désormais central pour l’ensemble des nations européennes.

Des entretiens de haut niveau en marge du sommet

Ce rendez-vous diplomatique a également été l’occasion pour le Prince de s’entretenir avec plusieurs figures clés des institutions européennes. Des échanges avec Ursula von der Leyen (Commission européenne), Roberta Metsola (Parlement européen) et Antonio Costa (Conseil européen) ont permis d’aborder les relations entre Monaco et l’UE et des thématiques environnementales prioritaires. © Michael Alesi / Palais princier © Michael Alesi / Palais princier © Michael Alesi / Palais princier Le Prince Albert II aux côtés du Premier ministre albanais Edi Rama à l’occasion du Sommet à Tirana © Michael Alesi / Palais princier

Le Souverain a notamment évoqué le prochain Blue Economy and Finance Forum, prévu les 7 et 8 juin à Monaco dans le cadre de la 3ème Conférence des Nations Unies sur les océans, renforçant ainsi le positionnement de la Principauté sur les questions maritimes.

Solidarité avec l’Ukraine et rapprochement avec l’Albanie

Le Prince Albert II a également rencontré le Président ukrainien Volodymyr Zelensky, réaffirmant le soutien monégasque à l’Ukraine en guerre.

Un entretien bilatéral avec le Premier ministre albanais Edi Rama, récemment réélu pour un quatrième mandat, a conclu cette visite. Les deux dirigeants ont échangé sur les défis méditerranéens communs et sur les ambitions européennes de l’Albanie, qui espère rejoindre l’UE avant 2030.