Le Monaco Ocean Protection Challenge récompense quatre concepts pour protéger l’Océan

Plusieurs projets portés par de jeunes talents du monde entier viennent d’être primés pour leurs solutions audacieuses et concrètes en faveur de la protection des mers.

La 8ᵉ édition du Monaco Ocean Protection Challenge (MOPC) s’est tenue mercredi 14 mai 2025 au Musée océanographique de Monaco. Le concours, co-organisé par l’International University of Monaco, l’Institut océanographique, Monaco Impact et la Fondation Prince Albert II de Monaco, s’adresse aux étudiants et jeunes entrepreneurs du monde entier. Il soutient des projets concrets et innovants en faveur de la protection des milieux marins.

Cette année, 138 équipes issues de 129 universités et représentant 66 nationalités ont soumis un projet. Après deux phases de sélection, six finalistes ont été invités à présenter leur concept sur scène, devant un jury composé de 16 experts issus des domaines de l’environnement, de l’investissement, de l’innovation et de la mer.

© Institut océanographique Monaco – Frederic Pacorel

Le MOPC a distingué quatre lauréats cette année :

Catégorie Business Concepts : Cool Equity – Ashoka University, Inde

Systèmes de refroidissement durables et décentralisés pour la chaîne d’approvisionnement des produits de la mer, réduisant gaspillage et surpêche.

Catégorie Startups : Rongbient Biotech – Société basée à Singapour

Additifs biologiques à base d’algues pour l’élevage de crevettes, visant à réduire les émissions de CO₂ et à améliorer la santé animale.

© Olivier Remualdo

Prix Coup de Cœur CFM Indosuez : Izalgue – France (EIGSI / ESCOM)

Valorisation des algues vertes bretonnes pour créer des matériaux d’isolation écologiques dans le secteur du bâtiment.

Prix Spotlight on Africa : Acquaden – Kenya

Entreprise de mariculture durable portée par des femmes, alliant innovation aquacole, protection des herbiers marins et autonomisation des communautés côtières.

La finale du MOPC s’inscrit dans un calendrier international marqué par deux événements majeurs à venir : la Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC 3), du 9 au 13 juin à Nice, et le Blue Economy and Finance Forum, les 7 et 8 juin au Grimaldi Forum de Monaco.

