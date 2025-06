Calendrier F1 2026 : Les week-ends à bloquer pour suivre les 24 Grands Prix

Les pilotes Mclaren Oscar Piastri et Lando Norris connaissent désormais leur emploi du temps pour la saison à venir © monacophotographerr / Monaco Tribune

Le calendrier de la saison 2026 de Formule 1 vient d’être dévoilé par la FIA, avec son lot de nouveautés et quelques surprises au programme ! Et un grand changement pour Monaco.

Comme ce fut le cas cette année, la saison débutera en Australie à Melbourne, le week-end du 6 au 8 mars 2026.

Pour des raisons écologiques et logistiques, la FIA s’efforce désormais de regrouper les courses par continent afin de limiter les déplacements de matériel. Ainsi, après l’Océanie, la saison se poursuivra en Asie : le Grand Prix de Chine est prévu le week-end du 15 mars, suivi par celui du Japon à Suzuka, du 27 au 29 mars.

Après l’Asie, le Moyen-Orient accueillera les Grand Prix de Bahrein (week-end du 12 avril) et de Jeddah, en Arabie Saoudite, une semaine plus tard (week-end du 19 avril).

Le petit monde de la Formule 1 prendra ensuite son envol vers l’Amérique du Nord, plus précisément à Miami (week-end du 3 mai) et à Montréal du 22 au 24 mai.

Notez-le bien sur vos calendriers car c’est une nouveauté, le Grand Prix de Monaco aura lieu en juin 2026, du 3 au 7, et lancera la grande tournée européenne.

Les monoplaces prendront ensuite la route pour un tour d’Europe de 4 mois qui se conclura le 27 septembre à Bakou. Légende du calendrier, le Grand Prix d’Imola n’aura pas lieu lors de la saison 2025-2026 et a été remplacé par le tout nouveau circuit urbain de Madrid, du 11 au 13 mai.

Après Bakou, la Formule 1 s’envolera pour Singapour le week-end du 11 octobre, avant de démarrer le sprint final dans le sud de l’Amérique pour revenir au Moyen-Orient et conclure en beauté avec le Grand Prix d’Abu Dhabi, le week-end du 6 décembre.

Le pilote monégasque Charles Leclerc déambulera en juin 2026 dans les rues de la Principauté

© monacophotographerr / Monaco Tribune

À noter que lors de cette saison 2025-2026, certains choix cruciaux seront à faire pour les amateurs de sport. Le Grand Prix du Canada aura lieu en même temps que l’Indy 500, course mythique du calendrier automobile. Le 7 juin, on espère que le Grand Prix de Monaco volera la vedette à la finale de Roland-Garros, tandis que le week-end du 14 juin opposera les passionnés entre le Grand Prix de Barcelone et les 24 Heures du Mans. Enfin, le Grand Prix de Belgique coïncidera avec la finale de la Coupe du Monde de football, le 19 juillet, mais le décalage horaire avec les États-Unis devrait éviter tout conflit.

Australie – Melbourne / 6-8 mars Chine – Shangai / 13-15 mars Suzuka – Japon / 27-29 mars Bahreïn – Sakhir / 10-12 avril Arabie Saoudite – Jeddah / 17-19 avril États-Unis – Miami / 1-3 mai Canada – Montréal / 22-24 mai Monaco / 5-7 juin Espagne – Barcelone / 12-14 juin Autriche – Spielberg / 26-28 juin Grande-Bretagne – Silverstone / 3-5 juillet Belgique – Spa-Francorchamps / 17-19 juillet Hongrie – Budapest / 24-26 juillet Pays-Bas – Zandvoort / 21-23 août Italie – Monza / 4-6 septembre Espagne – Madrid / 11-13 septembre Azerbaidjan – Bakou / 25-27 septembre Singapour / 9-11 octobre États-Unis – Austin / 23-25 octobre Mexique – Mexico City / 30 octobre – 1 novembre Brésil – Sao Paulo / 6-8 novembre États-Unis – Las Vegas / 19-21 novembre Qatar – Lusail / 27-29 novembre Émirats Arabes Unis – Abu Dhabi / 4-6 décembre

Calendrier F1 2026 © F1 via Facebook