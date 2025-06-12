Программа Формулы-1 на 2026 год: даты 24-х Гран-при

Пилоты McLaren Оскар Пиастри и Ландо Норрис теперь знают свои графики на предстоящий сезон © monacophotographerr / Monaco Tribune

FIA только что презентовала программу Формулы-1 2026 года, в которую вошли новинки и несколько сюрпризов, а также большие перемены для Монако.

Как и в этом году, сезон стартует в Австралии, в Мельбурне, в выходные 6-8 марта 2026 года.

По экологическим и логистическим причинам FIA теперь пытается сгруппировать гонки по континентам, чтобы ограничить перемещение оборудования. Итак, после Океании сезон продолжится в Азии: Гран-при Китая запланирован на выходные 15 марта, а затем Гран-при Японии на трассе Сузука – с 27 по 29 марта.

После Азии на Ближнем Востоке пройдет Гран-при Бахрейна (выходные 12 апреля), а неделю спустя – Гран-при Джидда, Саудовская Аравия (выходные 19 апреля).

Затем кортеж Формулы-1 отправится в Северную Америку, а именно в Майами (выходные 3 мая) и в Монреаль с 22 по 24 мая.

Отметьте в календаре важную новинку: Гран-при Монако пройдет с 3 по 7 июня 2026 года и положит начало грандиозному европейскому турне.

Болиды отправятся в четырехмесячное турне по Европе, которое завершится 27 сентября в Баку. Гран-при Имолы, неотъемлемая часть программы, не будет проводиться в сезоне 2025–2026 гг. и будет заменен новой городской трассой в Мадриде с 11 по 13 мая.

После Баку Формула-1 отправится в Сингапур в выходные 11 октября, а затем начнется финальный спринт на юге Америки, после чего болиды вернутся на Ближний Восток и с размахом завершат Гран-при Абу-Даби в выходные 6 декабря.

Монакский пилот Шарль Леклер промчится по улицам Княжества в июне 2026 года

© monacophotographerr / Monaco Tribune

Обратите внимание, что в сезоне 2025-2026 годов любителям спорта придется сделать ряд важных выборов. Гран-при Канады пройдет одновременно с «Indy 500» – легендарной гонкой в программе автоспорта. Ожидается, что 7 июня Гран-при Монако затмит финал кубка «Ролан Гаррос», а в выходные 14 июня болельщики будут выбирать между Гран-при Барселоны и гонкой «24 часа Ле-Мана». Наконец, Гран-при Бельгии совпадет с финалом чемпионата мира по футболу ФИФА 19 июля, однако разница во времени с США должна исключить любые накладки.

Австралия – Мельбурн / 6-8 марта Китай – Шанхай / 13-15 марта Япония – Сузука / 27-29 марта Бахрейн – Сахир / 10-12 апреля Саудовская Аравия – Джедда / 17-19 апреля США – Майями / 1-3 мая Канада – Монреаль / 22-24 мая Монако / 5-7 июня Испания – Барселона / 12-14 июня Австрия – Шпильберг / 26-28 июня Великобритания – Сильверстоун / 3-5 июля Бельгия – Спа-Франкоршам / 17-19 июля Венгрия – Будапешт / 24-26 июля Нидерланды – Зандворт / 21-23 августа Италия – Монца / 4-6 сентября Испания – Мадрид / 11-13 сентября Азербайджан – Баку / 25-27 сентября Сингапур / 9-11 октября США – Остин / 23-25 октября Мексика – Мехико / 30 октября – 1 ноября Бразилия – Сан Паулу / 6-8 ноября США – Лас Вегас / 19-21 ноября Катар – Лусаил / 27-29 ноября Объединенные Арабские Эмираты – Абу-Даби / 4-6 декабря

Программа Формулы-1 2026 года © F1 через Facebook

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