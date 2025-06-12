Программа Формулы-1 на 2026 год: даты 24-х Гран-при
FIA только что презентовала программу Формулы-1 2026 года, в которую вошли новинки и несколько сюрпризов, а также большие перемены для Монако.
Как и в этом году, сезон стартует в Австралии, в Мельбурне, в выходные 6-8 марта 2026 года.
По экологическим и логистическим причинам FIA теперь пытается сгруппировать гонки по континентам, чтобы ограничить перемещение оборудования. Итак, после Океании сезон продолжится в Азии: Гран-при Китая запланирован на выходные 15 марта, а затем Гран-при Японии на трассе Сузука – с 27 по 29 марта.
После Азии на Ближнем Востоке пройдет Гран-при Бахрейна (выходные 12 апреля), а неделю спустя – Гран-при Джидда, Саудовская Аравия (выходные 19 апреля).
Затем кортеж Формулы-1 отправится в Северную Америку, а именно в Майами (выходные 3 мая) и в Монреаль с 22 по 24 мая.
Отметьте в календаре важную новинку: Гран-при Монако пройдет с 3 по 7 июня 2026 года и положит начало грандиозному европейскому турне.
Болиды отправятся в четырехмесячное турне по Европе, которое завершится 27 сентября в Баку. Гран-при Имолы, неотъемлемая часть программы, не будет проводиться в сезоне 2025–2026 гг. и будет заменен новой городской трассой в Мадриде с 11 по 13 мая.
После Баку Формула-1 отправится в Сингапур в выходные 11 октября, а затем начнется финальный спринт на юге Америки, после чего болиды вернутся на Ближний Восток и с размахом завершат Гран-при Абу-Даби в выходные 6 декабря.
Обратите внимание, что в сезоне 2025-2026 годов любителям спорта придется сделать ряд важных выборов. Гран-при Канады пройдет одновременно с «Indy 500» – легендарной гонкой в программе автоспорта. Ожидается, что 7 июня Гран-при Монако затмит финал кубка «Ролан Гаррос», а в выходные 14 июня болельщики будут выбирать между Гран-при Барселоны и гонкой «24 часа Ле-Мана». Наконец, Гран-при Бельгии совпадет с финалом чемпионата мира по футболу ФИФА 19 июля, однако разница во времени с США должна исключить любые накладки.
- Австралия – Мельбурн / 6-8 марта
- Китай – Шанхай / 13-15 марта
- Япония – Сузука / 27-29 марта
- Бахрейн – Сахир / 10-12 апреля
- Саудовская Аравия – Джедда / 17-19 апреля
- США – Майями / 1-3 мая
- Канада – Монреаль / 22-24 мая
- Монако / 5-7 июня
- Испания – Барселона / 12-14 июня
- Австрия – Шпильберг / 26-28 июня
- Великобритания – Сильверстоун / 3-5 июля
- Бельгия – Спа-Франкоршам / 17-19 июля
- Венгрия – Будапешт / 24-26 июля
- Нидерланды – Зандворт / 21-23 августа
- Италия – Монца / 4-6 сентября
- Испания – Мадрид / 11-13 сентября
- Азербайджан – Баку / 25-27 сентября
- Сингапур / 9-11 октября
- США – Остин / 23-25 октября
- Мексика – Мехико / 30 октября – 1 ноября
- Бразилия – Сан Паулу / 6-8 ноября
- США – Лас Вегас / 19-21 ноября
- Катар – Лусаил / 27-29 ноября
- Объединенные Арабские Эмираты – Абу-Даби / 4-6 декабря
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