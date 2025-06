Calendario F1 2026: i weekend da segnare in agenda per seguire i 24 Gran Premi

La FIA ha appena svelato il calendario della stagione 2026 di Formula 1, che riserva alcune novità interessanti… e un cambiamento importante per Monaco.

Come successo già quest’anno, la stagione inizierà in Australia, a Melbourne, nel weekend dal 6 all’8 marzo 2026.

Per motivi ecologici e logistici, la FIA continua a raggruppare le gare per aree geografiche, così da ridurre gli spostamenti delle squadre. Dopo l’Oceania, si passerà dunque all’Asia, con il Gran Premio della Cina previsto per il weekend del 15 marzo, seguito da quello del Giappone a Suzuka dal 27 al 29 marzo.

Poi sarà la volta del Medio Oriente, con le tappe in Bahrein (weekend del 12 aprile) e a Jeddah, in Arabia Saudita (weekend del 19 aprile).

Il Circus della Formula 1 volerà quindi in Nord America, con tappe a Miami (weekend del 3 maggio) e Montréal, dal 22 al 24 maggio.

Grande novità da tenere a mente: nel 2026 il Gran Premio di Monaco si correrà a giugno, dal 3 al 7, e inaugurerà la tournée europea.

Le monoposto affronteranno a questo punto quattro mesi di tappe europee, per concludere il 27 settembre a Baku. Tra i cambiamenti più rilevanti, il leggendario GP di Imola non sarà presente: al suo posto, entra in calendario il nuovissimo circuito cittadino di Madrid, dall’11 al 13 maggio.





Dopo Baku, si tornerà in Asia per il GP di Singapore (weekend dell’11 ottobre), poi via verso il gran finale tra Sud America e Medio Oriente, con l’ultimo appuntamento previsto ad Abu Dhabi nel weekend del 6 dicembre.

Il pilota monegasco Charles Leclerc sfreccerà tra le strade del Principato a giugno 2026

© monacophotographerr / Monaco Tribune

La stagione 2025-2026 porterà con sé anche qualche dilemma per gli appassionati di sport: il GP del Canada coinciderà con la leggendaria corsa Indy 500, mentre il 7 giugno il GP di Monaco contenderà l’attenzione alla finale del Roland-Garros. Il weekend del 14 giugno ci sarà un’altra sfida: Gran Premio di Barcellona o 24 Ore di Le Mans? Infine, il GP del Belgio cadrà lo stesso giorno della finale dei Mondiali di calcio, il 19 luglio, ma il fuso orario con gli Stati Uniti dovrebbe evitare sovrapposizioni.

Australia – Melbourne / 6-8 marzo Cina – Shangai / 13-15 marzo Suzuka – Giappone/ 27-29 marzo Bahrein – Sakhir / 10-12 aprile Arabia Saudita – Jeddah / 17-19 aprile Stati Uniti – Miami / 1-3 maggio Canada – Montréal / 22-24 maggio Monaco / 5-7 giugno Spagna – Barcellona / 12-14 giugno Austria – Spielberg / 26-28 giugno Gran Bretagna – Silverstone / 3-5 luglio Belgio – Spa-Francorchamps / 17-19 luglio Ungheria – Budapest / 24-26 luglio Paesi Bassi – Zandvoort / 21-23 agosto Italia – Monza / 4-6 settembre Spagna – Madrid / 11-13 settembre Azerbaigian – Baku / 25-27 settembre Singapore / 9-11 ottobre Stati Uniti – Austin / 23-25 ottobre Messico – Città del Messico / 30 ottobre – 1 novembre Brasile – San Paolo / 6-8 novembre Stati Uniti – Las Vegas / 19-21 novembre Qatar – Lusail / 27-29 novembre Emirati Arabi Uniti – Abu Dhabi / 4-6 dicembre

Calendario F1 2026 © F1 via Facebook