Découvrez 5 ouvrages sur le thème de l’océan à la Médiathèque

Ce mois-ci a été riche en événements autour de la préservation de l’océan avec le Blue Economy Forum & Festival et la troisième conférence des Nations Unies sur l’océan. Dans ce contexte, la Médiathèque de Monaco a préparé une sélection de quelques ouvrages qui nous rappelle l’importance vitale des océans.

Aatea de Anouk Faure

Ce roman d’Anouk Faure transporte le lecteur dans un univers fantastique : « C’est un mélange des genres que je n’avais jamais vu, à la fois fantastique et très réaliste », explique le bibliothécaire. Dans cet univers imaginaire, les îles sont suspendues sur des racines organiques. Des bras de mer montent et descendent selon les saisons. Le héros s’appelle Aatea. C’est un navigateur capable de diriger son voilier solaire mais il reste un paria aux yeux de son peuple. Né en mer, il ne possède pas le filament, cet organe qui permet aux autres de vivre en symbiose avec de gigantesques îles vivantes. Après une attaque de pirates, il perd le droit de naviguer et choisit l’exil vers l’inconnu. « Il décide de partir comme ça à l’aventure, vers l’inconnu. Il va faire plein de rencontres et il se passe énormément de choses. »

© Monaco Tribune

Anouk Faure, originaire de Nouvelle-Calédonie, est aussi plasticienne. Elle enrichit son récit d’illustrations personnelles. « On y trouve des termes de navigation. On a vraiment l’impression d’être dans le bateau avec le personnage ». Il recommande ce livre pour un public adulte, en raison des termes techniques et du langage assez soutenu.

Un océan d’amour de Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione

Cette bande dessinée est parue en 2014 : « C’était un coup de cœur il y a quelques années », confie Nathalie, la bibliothécaire. Cette BD muette nous plonge dans l’univers d’un pêcheur breton : « C’est d’une beauté incroyable, à la fois les dessins et l’histoire ». L’album s’ouvre sur le quotidien d’un marin qui se lève très tôt avant l’aube. : « Sa femme lui prépare les meilleures crêpes pour le petit déjeuner, puis il part travailler ». L’originalité de cette œuvre réside dans son absence de dialogues. « Il y a très peu de dialogue, mais on comprend tout ».

L’histoire bascule à partir d’un accident. Le pêcheur se fait happer par un effrayant chalutier. Pendant ce temps, sa femme part à sa recherche : « On est sans cesse dans des rebondissements ». Au-delà de l’aventure, cette œuvre aborde aussi des thématiques écologiques : « Il y a une thématique aussi autour de la surpêche et de l’écologie ». L’album aborde aussi la pollution marine. : « À un moment donné, le personnage va traverser la zone de plastique de l’océan, c’est effrayant ». Natalie recommande cette BD pour des lecteurs adultes. « Ça parle d’amour aussi, de liens, de villages bretons, de l’ancien temps, de la mer, puis des choses très belles, mais aussi moins belles qui peuvent se passer entre les êtres. »

Tara, à la découverte du microbiome marin – Sur les côtes d’Afrique de l’ouest de Guillaume Tauran

Cet album met en lumière les missions de la célèbre goélette Tara. Guillaume Tauran nous invite à embarquer à bord de la goélette pour un voyage sur les côtes d’Afrique de l’Ouest.

© Monaco Tribune

On y découvre le microbiome marin, cet ensemble de micro-organismes essentiels au maintien de la vie sur Terre. Cette expédition nous emmène de l’Angola jusqu’en Gambie, suivant l’équipe embarquée sur Tara pendant deux mois et demi de navigation unique. L’album raconte l’aventure humaine et scientifique de cette fondation née il y a vingt ans d’un pari audacieux : sillonner l’océan à bord d’un laboratoire flottant pour mieux le connaître et le comprendre. « La BD est très bien faite, il y a un dossier documentaire à la fin qui explique les différentes expéditions ».

La Fondation Tara alerte sur la protection des océans et la biodiversité. L’album propose une BD classique avec des histoires et l’aspect visuel est particulièrement appréciable. Les différentes missions sont illustrées par des palettes chromatiques spécifiques selon les régions explorées.

Sauvons l’océan ! Les 10 actions pour (ré)agir ! de François et Véronique Sarano

C’est un guide pratique que François Sarano a écrit avec sa femme Véronique. François Sarano est un ancien chef d’expédition sur la Calypso du commandant Cousteau. « Il était présent au dernier Green Shift Festival. Il y avait une rencontre avec lui et Laurent Tillon. Une rencontre très passionnante », précise Isabelle. « Il a écrit ce petit livre, justement, pour expliquer l’importance de sauver l’océan. »

L’ouvrage se divise en deux parties : « une partie, où il nous donne des clés pour comprendre l’océan, et la seconde pour agir, des actions simples que chacun de nous peut mener ». L’approche de l’auteur est résolument optimiste : « Il nous explique que tout est encore possible. C’est un message d’espoir. » François Sarano dresse d’abord un état des lieux préoccupant. « Il explique la situation des océans, l’écosystème, toutes les différentes espèces qui se font chasser. Entre la surpêche, entre tous ces gros navires, la pollution, que ce soit sonore ou plastique, l’océan souffre ». Il évoque aussi « une biodiversité méconnue. Finalement, on connaît très peu les océans. L’importance du plancton, notamment. » Puis il propose des solutions concrètes, à savoir 10 actions pour réagir : « de renouer avec le vivant, de savoir s’émerveiller à nouveau. S’émerveiller en plongeant, en observant ». Isabelle le recommande notamment pour son côté pratique et concis.

Au nom des requins de François Sarano

François Sarano se concentre sur un animal mal-aimé : le requin. L’ouvrage a reçu le prix littéraire 30 Millions d’Amis. « Ce livre permet de changer toutes les idées reçues sur cet animal et notamment la peur qu’on en a », poursuit Isabelle. L’auteur s’attache à déconstruire les mythes sur cet animal : « Ce ne sont pas des mangeurs d’hommes. Le sang des humains, finalement, ce n’est pas ça qui les intéresse ».

François Sarano met en lumière le rôle crucial de ces prédateurs marins : « il joue un rôle essentiel dans les écosystèmes » et alerte aussi sur les menaces qui pèsent sur eux comme la pêche à l’aileron. L’ouvrage s’appuie sur l’expérience personnelle de l’auteur. Le livre vise à changer notre perception : « C’est un plaidoyer pour sauver cet animal . C’est vraiment déconstruire aussi toutes les images, les fausses idées, puis comprendre vraiment le requin et son importance. »