Aidez les familles à préparer sereinement la rentrée scolaire avec l’AS Monaco et Les Enfants de Frankie

Jusqu’au 22 août, le Village AS Monaco sur le Port Hercule accueille une collecte de fournitures scolaires dans le cadre du programme ASMonacœur.

Le club du Rocher invite les visiteurs à déposer cahiers, stylos, colles et règles neufs auprès des animateurs présents quotidiennement de 16h à 22h30. Cette initiative, menée en partenariat avec l’association monégasque « Les Enfants de Frankie« , vise à soutenir les familles de la région en situation de précarité. Les dons récoltés seront directement redistribués pour faciliter la préparation de la rentrée scolaire.

Un été d’animations familiales

Le Village AS Monaco, ouvert jusqu’au 24 août en accès libre et gratuit, propose de nombreuses activités pour toute la famille : mini terrain de football, babyfoot humain, cible géante, jeux concours et boutique éphémère. Les visiteurs peuvent également participer à des rencontres exclusives avec les membres de l’AS Monaco, des séances d’entraînement avec les joueurs de l’Academy, et des tournois e-sport sur FC 25 organisés chaque dimanche.

ASMonacœur : un engagement structuré

Ce programme d’actions solidaires, créé en 2017, s’articule autour de quatre piliers fondamentaux : proximité, éducation, santé et environnement. Parmi les actions phares figurent le Kids Tour, la Munegu Cup, ÜNSEME, ainsi que le soutien à la Fondation Flavien, au Centre Hospitalier Princesse Grace, au Centre Scientifique de Monaco et à l’Institut océanographique. Le programme organise également les opérations « Tous au Stade » et les expériences My Wish en faveur des jeunes en situation de vulnérabilité.

Les Enfants de Frankie : 28 ans d’engagement exemplaire

Placée sous la Présidence d’Honneur du Prince Albert II et dirigée par Francien Giraudi, l’association « Les Enfants de Frankie » œuvre depuis 1997 avec un dévouement remarquable. Son réseau tentaculaire de plus de 200 structures – hôpitaux, services sociaux, foyers – lui permet d’apporter réconfort et soutien à plus de 6 000 enfants annuellement, incarnant l’excellence monégasque au service de la solidarité.