Avec easyCar les clients prennent le volant

easyCar.com est un service mondial de comparaison de locations de voitures qui analyse plus de 1 700 marques locales, nationales et internationales dans 170 pays, avec des véhicules disponibles dans plus de 45 000 agences.



Son système s’appuie non seulement sur la comparaison des prix, mais il tient également compte de la facilité de prise en charge et des évaluations des clients précédents afin d’aider les utilisateurs à faire le choix le plus adapté. Rencontre avec Simon O’Flynn, directeur marketing de l’entreprise.

Monaco Tribune : Qu’est-ce qui distingue easyCar des autres services de location ?

Simon : Il existe de nombreux acteurs sur le marché des comparateurs de prix. La force d’easyCar réside dans sa longévité : nous avons fêté notre 25e anniversaire l’année dernière. Nous faisons partie des premières entreprises à avoir rejoint easyGroup, après easyJet.

easyCar possédait sa propre flotte de véhicules et concurrençait les loueurs traditionnels avec un modèle low cost puis une activité de voitures en libre-service dans les années 2010. Au fil du temps, l’entreprise a évolué vers une prestation de service de courtage automobile et de comparaison de prix. Une transformation que nous avons complètement achevé en 2019. Notre gamme de fournisseurs s’étend aujourd’hui des multinationales comme Avis et Europcar, jusqu’aux petits fournisseurs locaux, comme Centaro en Espagne.

Ce qui nous distingue aussi des autres services de comparaison de prix ce sont les détails, comme les assurances. Personnellement, je déteste que l’on essaie de me vendre des services additionnels plus chers au moment de récupérer les clefs de la voiture. Nous proposons donc aux clients de souscrire une assurance à l’avance avec un bon rapport qualité-prix. Et surtout, elle est spécifiquement conçue pour les clients easyCar, ce pas une assurance générique destinée à n’importe qui en Allemagne ou en France, par exemple. Elle est bien plus avantageuse que celle qu’on vous propose localement.

Vous mettez en avant qu’il n’y a pas de frais supplémentaires, contrairement à d’autres…

Absolument. Il n’y a aucune raison de devoir payer quoi que ce soit en plus sur place. Dans la limite du raisonnable bien sûr, les équipements comme les sièges pour enfants sont, par exemple, toujours vendus localement.

Nous avons aussi ajouté d’autres éléments, comme les notes clients sur 10 attribuées à chaque fournisseur. Ce sont de véritables retours que nous demandons à nos clients sur lesquels nous nous appuyons pour décider.

Je suis d’ailleurs assez surpris du peu de réclamations que nous recevons, car la location de voiture est un secteur qui attire souvent des clients mécontents. Nous traitons les plaintes individuellement, mais nous les analysons aussi dans leur ensemble pour repérer des tendances. S’il y a de mauvaises notes ou une tendance à la baisse, nous cherchons à comprendre ce qui se passe. Dans le cas où un prestataire obtient régulièrement de mauvais résultats auprès de nos clients, il est tout simplement écarté.

D’autres services de comparaison de prix proposent une gamme légèrement différente et travaillent aussi avec d’autres prestataires. Nous travaillons tous avec les grandes marques – pourquoi se passerait-on de Hertz ou d’Avis ? Mais nous préférons adapter notre offre en fonction des besoins de nos clients. Avec le temps – et je pense que c’est là que notre longévité fait la différence – on construit une base de clients fidèles et une compréhension claire de ce qui fonctionne pour eux. On m’a récemment demandé combien de voitures nous avions louées depuis nos débuts. J’ai répondu que je n’en avais aucune idée, mais que ça dépassait largement plusieurs millions. C’est ce qui justifie notre expérience !

Un autre point qui différencie easyCar, c’est la possibilité d’annuler gratuitement 48 heures à l’avance, sur la quasi-totalité de nos véhicules. Il arrive que les plans changent ou que les prix baissent, et que les clients annulent et réservent à nouveau chez nous au meilleur prix ou à une date ultérieure, ce que je comprends parfaitement. Si un client souhaite faire cela, je trouve normal qu’il en ait la possibilité.

Est-ce une façon de fidéliser les clients ?

Bien sûr, mais c’est aussi une manière de redonner le contrôle au client. D’ailleurs, même quand on fait une offre très promotionnelle dans la presse, les clients finissent souvent par dépenser le même montant. Ils se disent : « J’ai 500 € pour louer une voiture. Pour ce prix, je peux avoir une berline au lieu d’un modèle intermédiaire. »

Alors mieux vaut un bon rapport qualité-prix qu’une offre bon marché ?

La valeur a souvent une signification différente selon les personnes. Quelqu’un qui ne dispose que de quelques centaines d’euros cherchera à optimiser son budget et à comparer les offres pour en tirer le meilleur parti. D’autres vont préférer une voiture de luxe, dont le tarif journalier est sans doute supérieur au tarif hebdomadaire d’un autre véhicule. Les deux approches sont différentes, mais au fond, chacun cherche simplement à obtenir sa propre version de la valeur.

Lorsque les gens entendent parler d’easy, ils pensent souvent à easyJet et donc aux trajets low-cost. Peut-être ne s’attendent-ils pas à ce que vous proposiez de la location de voiture de luxe ?

Nous n’avons pas encore de supercars comme celles que l’on voit garées devant le Casino de Monte-Calo. Ce serait sympa. Je serai le premier dans la file d’attente (rires).

Mais on fait ce qu’on pourrait appeler du luxe grand public : une BMW Série 5 de bonne taille, une Tesla, une Mercedes, etc. Nous avons aussi des SUV et des voitures écologiques…

Y a-t-il une forte demande pour ces modèles ?

Les véhicules électriques sont intéressants. Certaines sociétés de location de voitures ont beaucoup misé sur une adoption très rapide. Et je pense qu’aujourd’hui, dans le segment haut de gamme, le taux d’adoption est un peu plus lent. Mais ils font partie des flottes, tout comme les hybrides, et si les clients en veulent, nous les proposons.

L’une des raisons pour lesquelles le modèle de courtier ou de comparateur de prix convient mieux à easyCar aujourd’hui, par rapport au modèle propriétaire de flotte avec lequel l’entreprise a commencé, c’est justement la diversité de l’offre pour les clients. En couvrant 45 000 agences nous sommes pratiquement partout, dans presque tous les pays où l’on peut vouloir louer une voiture.

Existe-t-il un lien naturel entre easyCar et easyJet dans la mesure où certains des plus grands loueurs de voitures ne couvrent peut-être pas les plus petits aéroports desservis par easyJet comme Beauvais plutôt que Paris-Charles de Gaulle ?

Vos lecteurs seront sûrement surpris d’apprendre que nous ne proposons pas de forfait vol + voiture avec easyJet. Il n’y a pas de tarif préférentiel pour les clients d’easyJet car les deux entreprises sont distinctes. Notre objectif est toujours d’offrir le meilleur rapport qualité-prix à tout le monde. Nous traitons chaque client de la même manière, avec le meilleur tarif possible. Nous sommes démocratiques ou devrais-je dire agnostiques.

Stelios développe la famille de marques easy, dont le tout est plus grand que la somme de ses parties. Cela nous aide indéniablement lorsqu’une autre marque easy est présente, que ce soit easyJet, easyHotel ou autre, au niveau de la notoriété. L’inverse est probablement aussi vrai car nous sommes à 45 000 endroits, incluant des aéroports non desservis par la compagnie aérienne et les centres-villes. Si easyJet prévoit ainsi d’ouvrir une nouvelle ligne, nous sommes probablement déjà sur place pour l’accompagner.

Quelle est la taille de votre équipe ?

1,80 m (rires). Stelios gère easyCar avec une équipe interne réduite pour garantir sa réactivité et je fais appel à d’autres personnes si nécessaire. J’ai des partenaires opérationnels et une équipe technique externe pour tout ce qui est en lien avec la technologie.

En parlant de technologie, comment évolue-t-elle pour easyCar ?

En ce moment je cherche comment exploiter certains produits d’IA et comment les intégrer au mieux aux services d’easyCar. Il s’agit encore une fois de l’approche classique de l’entreprise : aider le client à trouver ce qu’il veut en le plaçant au cœur du processus. Pas seulement quand il arrive, mais dès le début de son parcours de réservation, quand il commence à y penser, c’est à ce moment-là qu’on doit devenir pertinent.

Comme dans l’approche du secteur hôtelier ?

Exactement. Il s’agit de prendre soin du client tout au long du processus, dès le début ou il se dit « Je pense aller aux Caraïbes », on répond « Si vous allez à Saint-Barthélemy, voici les véhicules qui peuvent vous convenir ».

En ce moment, je travaille justement sur la manière d’expliquer les caractéristiques d’une voiture de location et les questions qu’on devrait se poser, en fonction de l’usage prévu. L’idée est d’énumérer les raisons pour lesquelles un certain modèle conviendrait mieux qu’un autre plutôt que de dire simplement : « Bonjour, nous sommes une agence de location de voitures et voici nos modèles. Faites votre choix. »

Si je suis client easyCar, comment cela se passe lorsque j’arrive à destination et que je veux récupérer ma voiture de location ? Dois-je chercher une bannière easyCar ?

Très bonne question. Nous ne sommes pas propriétaires des véhicules mais seulement l’intermédiaire. Ainsi, lors d’une réservation, une documentation easyCar avec toutes les instructions personnalisées en fonction du fournisseur est envoyée. Dans le cas d’Avis à l’aéroport de Nice, vous sauriez où trouver le comptoir Avis et où trouver la navette pour s’y rendre, s’il y en a une. Les instructions sont claires : on vous dirige vers un représentant Avis qui prendra le relais.

