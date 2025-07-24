С easyCar — полный контроль над арендой автомобиля

easyCar.com — это международный сервис, который помогает сравнить цены на аренду автомобилей. Он собирает предложения от более чем 1700 брендов — от местных до мировых — в 170 странах и более чем в 45 000 агентствах.

Платформа учитывает не только стоимость, но и удобство получения автомобиля, а также реальные отзывы клиентов, чтобы вы могли выбрать вариант, который действительно подходит. Мы поговорили с директором по маркетингу easyCar Саймоном О’Флинном, чтобы узнать, в чём секрет успеха компании.

Monaco Tribune: Чем easyCar отличается от других сервисов аренды?

Саймон: На рынке много похожих платформ, но у нас есть важное преимущество — устойчивость. В прошлом году мы отметили 25-летие. Мы были одними из первых, кто присоединился к группе easyGroup после easyJet.

Когда-то у нас был собственный автопарк, и мы конкурировали с классическими прокатными компаниями, предлагая доступные цены. Позже перешли к формату самообслуживания. Со временем мы полностью перестроились и стали работать как брокерский сервис по сравнению цен. Этот переход завершился в 2019 году. Сейчас мы сотрудничаем и с крупными международными брендами вроде Avis и Europcar, и с небольшими локальными, например, Centaro в Испании.

Одна из наших сильных сторон — это внимание к деталям. Например, страховка. Лично меня раздражает, когда при получении машины навязывают кучу дополнительных услуг по завышенным ценам. Поэтому мы даём клиенту возможность заранее оформить качественную страховку по разумной цене. Эта страховка разработана специально для клиентов easyCar — это не какой-то стандартный полис, рассчитанный «на всех подряд» в Германии или Франции. Она точно отвечает потребностям наших пользователей и, как правило, обходится заметно дешевле, чем та, которую вам предложат прямо на стойке проката.

Нужная машина по честной цене и без неприятных сюрпризов — именно это обещает easyCar.com © easyCar

Вы подчёркиваете, что у вас нет скрытых платежей — в отличие от других компаний?

Да, это действительно так. Мы уверены, что клиент не должен ничего доплачивать на месте. Конечно, бывают исключения — скажем, аренда детского кресла, — но это уже по ситуации и оговаривается отдельно.

Мы стараемся быть максимально прозрачными. Например, добавили рейтинги поставщиков по десятибалльной шкале. Это настоящие оценки от наших пользователей — мы просим их оставить отзыв, и они реально влияют на наши решения. Честно говоря, меня до сих пор удивляет, насколько мало жалоб мы получаем. Ведь аренда авто — тема непростая, с ней часто бывает связано недовольство. Мы разбираем каждый случай отдельно, но и в целом смотрим на тенденции. Если у какого-то поставщика рейтинг падает или появляются повторяющиеся жалобы — мы это видим. Если компания стабильно получает плохие отзывы, мы просто убираем её из нашего списка.

Конечно, другие сервисы сравнивают немного другой набор предложений и сотрудничают с другими поставщиками. В целом, мы все работаем с крупными брендами — ну кто откажется от Hertz или Avis? Но мы стараемся подбирать именно те варианты, которые подходят нашим клиентам. И вот тут, я думаю, наше главное преимущество: с годами мы сформировали базу лояльных пользователей и чётко понимаем, что для них важно. Недавно меня спросили, сколько автомобилей мы сдали в аренду с момента запуска easyCar. Честно? Я не знаю точного числа. Но могу сказать одно — речь точно идёт о нескольких миллионах. А это, согласитесь, говорит само за себя.

Ещё одна важная вещь — возможность отменить бронирование бесплатно за 48 часов до начала аренды. Такое доступно почти для всех машин. Жизнь непредсказуема: иногда планы меняются, иногда цена падает, и человек хочет забронировать заново — уже по новой выгодной ставке или на другие даты. Мы это прекрасно понимаем и поддерживаем.

Это способ удержать клиентов?

Безусловно. Но это ещё и способ вернуть клиенту контроль над ситуацией. Часто бывает так: человек видит выгодное предложение, но решает не экономить, а взять что-то более удобное или престижное — просто потому, что у него на это есть бюджет. Он думает: «У меня есть 500 евро — почему бы не взять седан, а не компакт?»

То есть главное — не просто низкая цена, а разумное соотношение «цена–качество»?

Понятие ценности у всех разное. Кто-то располагает всего несколькими сотнями евро и хочет выжать из этого бюджета максимум — сравнивает предложения, ищет лучшее соотношение цены и качества. А кто-то, наоборот, выбирает роскошный автомобиль, аренда которого за день может стоить дороже, чем неделя на другой машине. Подходы разные, но суть одна — каждый ищет именно свою версию выгоды.

На easyCar.fr есть и автомобили премиум-класса © easyCar

Название «easy» у многих ассоциируется с бюджетными перелётами и авиакомпанией easyJet. Неожиданно слышать, что вы предлагаете и машины премиум-класса.

Да, у нас пока нет суперкаров, как у Казино в Монте-Карло — но идея отличная, я бы и сам не отказался (смеётся).

Зато мы предлагаем то, что можно назвать «доступной роскошью» — BMW 5-й серии, Tesla, Mercedes, внедорожники, электромобили… Вполне достойный выбор.

А насколько популярен прокат электромобилей?

Интерес к ним определённо есть. Некоторые прокатные компании уже активно делают на них ставку. Конечно, в сегменте премиум всё движется немного медленнее, но электрокары и гибриды постепенно становятся частью автопарков. И если клиенты хотят такие машины — мы их предлагаем.

Кстати, именно поэтому мы и отказались от собственного автопарка в пользу брокерской модели. Она позволяет нам давать клиенту больше выбора. Мы сотрудничаем с 45 000 агентств по всему миру — и присутствуем почти в любой точке, где может понадобиться аренда автомобиля.

Есть ли какая-то естественная связь между easyCar и easyJet? Особенно с учётом того, что крупные прокатные компании не всегда работают в небольших аэропортах, куда летает easyJet — например, в Бове, а не в Париж-Шарль де Голль?

Ваши читатели будут удивлены, но у нас нет совместных пакетов «перелет + аренда» с easyJet. Мы не предоставляем специальных тарифов для клиентов easyJet — потому что это разные компании. Наша задача — предложить лучшее соотношение цены и качества всем клиентам без исключения. Мы — демократичны. Или, лучше сказать, агностичны.

Стелиос развивает семейство брендов easy, которое сильнее суммы его частей. Присутствие других брендов easy — easyJet, easyHotel и др. — помогает нам в плане узнаваемости. И наоборот — мы представлены в 45 000 локациях, включая аэропорты, которые easyJet не обслуживает, и городские центры. Если easyJet откроет новый маршрут — скорее всего, мы уже на месте.

Каков размер вашей команды?

1,80 м (смеется). Стелиос управляет easyCar с небольшой внутренней командой, чтобы сохранять гибкость. Я подключаю внешних специалистов по мере необходимости: у нас есть операционные партнеры и техническая команда.

Какие технологические решения внедряет easyCar?

Сейчас я исследую возможности интеграции искусственного интеллекта. Это отражает философию easyCar: помочь клиенту найти нужное решение, поставив его в центр процесса. Причем не с момента прибытия, а с самой идеи: когда клиент только задумывается о поездке.

Как в гостиничном бизнесе?

Именно. Например, человек только начинает размышлять: «Хочу слетать в Карибы». А мы уже готовы ответить: «Если вы планируете поездку на Сен-Бартелеми — вот подходящие варианты автомобилей для этого острова».

В настоящее время я работаю над тем, как объяснить характеристики прокатного автомобиля и какие вопросы стоит задать в зависимости от предполагаемого использования. Идея в том, чтобы показать, почему одна модель подходит лучше другой, а не просто сказать: «Здравствуйте, мы агентство по прокату автомобилей, вот наши модели. Выбирайте».

Если я клиент easyCar, что происходит, когда я приезжаю на место и хочу получить машину? Мне нужно искать стойку easyCar?

Очень хороший вопрос. Мы не владеем автомобилями, а являемся посредником. Поэтому при бронировании Вы получаете документы easyCar с подробными инструкциями от конкретного поставщика. Например, если это Avis в аэропорту Ниццы — Вы узнаете, где находится их стойка и как до нее добраться. Инструкции точны, и Вас направят к представителю Avis, который оформит выдачу автомобиля.

Дополнительная информация и бронирование: easyCar.fr