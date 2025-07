Con easyCar, i clienti sono davvero alla guida

easyCar.com è un servizio globale di comparazione di autonoleggi che analizza oltre 1.700 marchi locali, nazionali e internazionali in 170 Paesi, con veicoli disponibili in più di 45.000 agenzie.

Il sistema si basa non solo sul confronto dei prezzi, ma tiene anche conto della facilità di ritiro e delle recensioni dei clienti precedenti, per aiutare gli utenti a scegliere l’opzione più adatta. Ne parliamo con Simon O’Flynn, direttore marketing dell’azienda.

Monaco Tribune: Cosa distingue easyCar dagli altri servizi di autonoleggio?

Simon: Il mercato dei comparatori è piuttosto affollato. Il nostro punto di forza è la longevità: lo scorso anno abbiamo festeggiato 25 anni. Siamo stati una delle prime aziende a unirsi a easyGroup, subito dopo easyJet.

In origine easyCar possedeva una flotta propria e proponeva un modello low cost, poi si è evoluta verso un servizio di car sharing negli anni 2010. Infine, l’azienda si è trasformata in un servizio di brokeraggio e comparazione, completando la transizione nel 2019. Oggi lavoriamo con grandi multinazionali come Avis ed Europcar, ma anche con fornitori locali come Centaro, in Spagna.

Ciò che ci distingue è anche l’attenzione ai dettagli, ad esempio nelle assicurazioni. Personalmente odio quando cercano di vendermi un’assicurazione più costosa al momento del ritiro. Noi offriamo la possibilità di sottoscrivere un’assicurazione prima della partenza, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, pensata appositamente per i clienti easyCar. Non è una polizza generica destinata a chiunque si trovi in Germania o in Francia, ma su misura: spesso è più vantaggiosa di quelle proposte in loco.

L’auto giusta, al prezzo giusto e senza costi nascosti: questa è la promessa di easyCar.com © easyCar

Segnalate che non ci sono spese extra, a differenza di altri…

Esatto. Non c’è motivo di dover pagare qualcosa in più una volta arrivati, salvo eccezioni come i seggiolini per bambini, che vengono sempre forniti in loco.

Abbiamo aggiunto anche punteggi reali da parte dei clienti, in scala da 1 a 10 per ogni fornitore. Sono feedback autentici che raccogliamo e che ci aiutano a valutare. Riceviamo pochissime lamentele, il che mi sorprende, perché il settore del noleggio auto è spesso fonte di frustrazioni. Gestiamo ogni reclamo singolarmente, ma analizziamo anche i dati aggregati per identificare eventuali problemi ricorrenti. Se un fornitore riceve regolarmente valutazioni negative, viene rimosso dal nostro portale.

Altri servizi di comparazione offrono un ventaglio leggermente diverso e collaborano con fornitori differenti. Anche noi lavoriamo con i grandi nomi: perché rinunciare a Hertz o Avis? Tuttavia, preferiamo adattare la nostra offerta alle esigenze dei clienti. Con il tempo, ed è qui che credo che la nostra lunga esperienza faccia la differenza, abbiamo costruito una base di clienti fedeli e sappiamo bene cosa funziona per loro. Qualcuno, di recente, mi ha chiesto quante auto abbiamo noleggiato finora. Ho risposto che non ne ho idea, ma che sicuramente superiamo di gran lunga diversi milioni. Ed è questo che dimostra la nostra esperienza!

Un altro punto che differenzia easyCar è la possibilità di cancellare gratuitamente fino a 48 ore prima sulla quasi totalità dei veicoli. Capita che i piani cambino o che i prezzi scendano. I clienti apprezzano la flessibilità e spesso riprenotano da noi a una tariffa migliore o per un’altra data. Lo trovo giusto.

È un modo per fidelizzare i clienti?

Sicuramente. Ma è anche un modo per restituire il controllo al cliente. Anche quando facciamo promozioni stampa particolari, spesso i clienti spendono la stessa cifra. Dicono: “Ho 500 € a disposizione, posso permettermi una berlina invece di una compatta”.

Quindi vince il rapporto qualità-prezzo rispetto all’offerta a buon mercato?

Il valore ha significati diversi per ciascuno. Chi ha un budget limitato cercherà la soluzione più conveniente. Altri preferiranno una vettura premium, magari con un prezzo giornaliero più alto rispetto a un’intera settimana di noleggio standard. L’importante è offrire a ciascuno la sua idea di valore.

La flotta easyCar.fr comprende anche vetture di fascia alta. © easyCar

Molti associano il brand easy a easyJet e ai voli low cost. Vi aspettate che sappiano anche che offrite auto di lusso?

Non abbiamo ancora supercar come quelle parcheggiate davanti al Casinò di Monte-Carlo… ma sarebbe fantastico, sarei il primo della fila (ride).

Offriamo però auto di alta gamma per un pubblico ampio: BMW Serie 5, Tesla, Mercedes, SUV e modelli ecologici.

C’è una forte domanda per i veicoli elettrici?

Le auto elettriche sono interessanti. Alcuni noleggiatori hanno puntato molto sull’elettrico, ma credo che nel segmento premium l’adozione sia un po’ più lenta. Detto ciò, sono comunque parte delle flotte, così come i modelli ibridi. E se i clienti li vogliono, noi li offriamo.

Una delle ragioni per cui il modello di brokeraggio o di comparatore di prezzi sembra funzionare meglio per easyCar, rispetto alla gestione diretta della flotta, è perché ci consente di offrire una varietà di opzioni molto più ampia. Con oltre 45.000 sedi siamo praticamente ovunque, in quasi tutti i Paesi dove si può voler noleggiare un’auto.

C’è un legame naturale con easyJet, magari per servire gli aeroporti più piccoli dove i grandi noleggiatori non sono presenti, come Beauvais piuttosto che Parigi Charles de Gaulle?

Molti lettori saranno sorpresi, ma non offriamo pacchetti volo + auto. Non ci sono sconti per i clienti easyJet: le due aziende sono separate. Trattiamo tutti allo stesso modo e offriamo sempre la miglior tariffa possibile. Siamo democratici. O, per meglio dire, agnostici.

Stelios sviluppa l’universo easy, dove il valore del gruppo supera quello delle singole realtà messe insieme. Quando un’altra azienda easy è presente in una località, questo ci aiuta in termini di visibilità, che si tratti di easyJet, easyHotel o altre. E probabilmente è vero anche il contrario. Abbiamo 45.000 sedi, inclusi aeroporti non serviti da easyJet e centri città. Se easyJet apre una nuova rotta, probabilmente noi siamo già presenti.

Qual è la dimensione del vostro team?

1 metro e 80 (ride). Stelios gestisce easyCar con un piccolo team interno per essere flessibili. Mi avvalgo di collaboratori operativi e tecnici esterni quando serve per tutto quello che concerne il versante tecnologico.

Dal punto di vista tecnologico, su cosa state lavorando?

In questo momento sto valutando come integrare alcune soluzioni di intelligenza artificiale nei servizi easyCar. Come sempre, l’obiettivo è aiutare il cliente a trovare quello che cerca guidandolo per tutto il processo. Non solo quando arriva a destinazione, ma già quando inizia a pensare al viaggio, dobbiamo essere presenti e pertinenti.

Un approccio simile a quello del settore alberghiero?

Proprio così. Seguire il cliente sin dall’inizio. Se pensa “Vado ai Caraibi”, noi rispondiamo “se pensi di andare a Saint-Barthélemy, ecco le auto che possono fare al caso tuo”.

Sto lavorando anche a un sistema che spieghi, in base all’uso previsto, perché un’auto è più adatta di un’altra. L’idea è di elencare i motivi per cui un certo modello sia meglio di un altro, piuttosto che dire solo: “Buongiorno, siamo un’agenzia di locazione di automobili. Ecco i nostri modelli”.

Se sono cliente easyCar, cosa mi aspetta quando arrivo a destinazione e devo ritirare l’auto? Devo cercare un’insegna easyCar?

Ottima domanda. Non siamo noi i proprietari dei veicoli, ma solo l’intermediario. Alla prenotazione, inviamo un documento easyCar con tutte le istruzioni dettagliate per il fornitore. Se prenoti con Avis a Nizza, saprai dove trovare il banco Avis e se serve una navetta. Tutto è spiegato in modo chiaro. Un rappresentante Avis ti assisterà direttamente.

