Prolongation historique de dix ans pour l’épopée Formule E

Craig Edmondson, Directeur Commercial de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, et Jeff Dodds, PDG de la Formule E © FIA

La FIA et Formula E viennent de sceller un accord historique de dix années supplémentaires, prolongeant le championnat jusqu’en 2048 et confirmant l’essor fulgurant du sport automobile électrique.

Cette prolongation de dix ans confirme la place croissante de l’électrique dans le sport automobile. L’accord témoigne de la confiance accordée à une discipline qui s’est imposée progressivement face aux motorisations traditionnelles, attirant constructeurs prestigieux et audiences internationales.

Des performances qui impressionnent

Depuis 2014, la Formule E affiche une croissance constante de 20% par an, rassemblant aujourd’hui 400 millions de fans dans le monde. Les nouvelles voitures GEN3 Evo offrent des performances remarquables avec un 0 à 100 km/h en 1,82 seconde, surpassant les F1 actuelles de 30%.

La série bénéficie du soutien de constructeurs prestigieux tels que Porsche, Jaguar, Nissan, Maserati, Stellantis, Mahindra et Lola-Yamaha. Elle demeure la seule discipline de monoplaces entièrement électriques à concourir au plus haut niveau mondial.

Monaco parmi les destinations phares

Le championnat se déroule dans des villes prestigieuses comme Monaco, Tokyo, Londres, Shanghai et Miami. Cette stratégie urbaine distingue la Formule E des autres disciplines, en rapprochant la compétition du grand public.

L’accord intervient dans un contexte favorable : les véhicules électriques devraient représenter plus de 40% des ventes mondiales d’ici 2030, tandis que la production de batteries lithium-ion devrait tripler sur la même période. « C’est le sport automobile du futur – un championnat qui combine les technologies les plus récentes, des courses au coude-à-coude, et une mission qui a véritablement du sens, » souligne Mike Fries, PDG de Liberty Global.

L’extension jusqu’en 2048 permet à la série de développer ses innovations technologiques, notamment dans le domaine des batteries et de l’efficacité énergétique. Un laboratoire grandeur nature qui influence directement l’évolution des véhicules électriques de série.