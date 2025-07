Rallye Monte-Carlo 2026 : l’ACM dévoile un parcours inédit avec retour sur le Circuit

L’Automobile Club de Monaco a présenté l’itinéraire de la 94e édition du Rallye Monte-Carlo, qui se déroulera du 22 au 25 janvier avec plusieurs nouveautés marquantes.

Pour la troisième année consécutive, Gap servira de base arrière à cette manche d’ouverture du Championnat du Monde des Rallyes 2026. La ville des Hautes-Alpes, déjà hôte de l’épreuve entre 2014 et 2021, proposera le traditionnel shakedown de 4,80 kilomètres le mercredi 21 janvier à 14h01. Le départ officiel sera donné le lendemain depuis le Quai Albert 1er à Monaco. Les équipages disputeront immédiatement trois spéciales dans les départements des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence : Toudon/Saint-Antonin (22,90 km), Esclangon/Seyne-les-Alpes (23,48 km) et Vaumeilh/Claret (15,20 km).

Un parcours exigeant

La deuxième journée représente l’étape la plus longue avec 129,38 kilomètres chronométrés. Les concurrents affronteront une boucle de trois épreuves répétées deux fois : Laborel/Chauvac-Laux-Montaux (17,84 km), Saint-Nazaire-le-Désert/La Motte-Chalancon (29 km) et La Bâtie-des-Fonts/Aspremont (17,85 km). Ces routes mythiques, connues pour leurs pièges techniques et leurs conditions météorologiques imprévisibles, constitueront un test décisif pour les prétendants au titre mondial.

Le samedi marque le retour tant attendu des voitures de rallye sur le Circuit de Monaco. Une super-spéciale de 2,82 kilomètres, programmée à 17h45, empruntera la partie basse du tracé automobile monégasque. Il s’agit d’une première depuis l’édition 2008, remportée par Sébastien Loeb et Daniel Elena sur Citroën C4. Cette journée comprendra également la nouvelle épreuve La Bréole/Bellaffaire via le Col des Garcinets (30,10 km), la plus longue spéciale du rallye, disputée à deux reprises.

Le dimanche clôturera la compétition avec 71,62 kilomètres chronométrés répartis sur deux spéciales répétées : Col de Braus/La Cabanette (12,48 km) et La Bollène-Vésubie/Moulinet (23,33 km). Cette dernière servira de Power Stage lors du second passage.

Au total, 17 épreuves spéciales et 340 kilomètres contre la montre attendent les équipages. La cérémonie de remise des prix se déroulera sur le Port Hercule à partir de 17 heures pour marquer la fin de cette 94e édition.