Le Prince Albert II récompense les vainqueurs du E-Rallye Monte-Carlo 2024

Le Prince Albert II de Monaco et les doubles vainqueurs Eneko Conde et Lukas Sergnese (KIA EV6 GT) du E-Rallye Monte-Carlo 2024 © ACM

Le Souverain monégasque a célébré le succès des vainqueurs du 8e E-Rallye Monte-Carlo, Eneko Conde et Lukas Sergnese, qui se sont parfaitement illustrés sur les routes des Alpes-Maritimes. Malgré la pluie, cet événement a une fois de plus mis en lumière les meilleures avancées des véhicules électriques.

Les Espagnols Eneko Conde et Lukas Sergnese, aux commandes de leur Kia EV6 GT, ont une fois de plus brillé au sommet du podium. Après avoir remporté l’édition précédente, ils ajoutent une deuxième étoile à leur palmarès, devenant ainsi les premiers à réaliser ce doublé depuis la création du rallye en 2016. Leur performance constante tout au long des trois jours de compétition a été saluée comme un modèle d’excellence.

Ce samedi matin, les concurrents du E-Rallye Monte-Carlo ont eu l’honneur de recevoir la visite du Prince Albert II et du Ministre d’Etat Didier Guillaume. © Automobile Club de Monaco

Derrière Conde et Sergnese, les autres participants ont également su tirer leur épingle du jeu. Olivier Campana et Nicolas Milanesio, naviguant habilement dans une BMW i4 aux couleurs du Yacht Club de Monaco, ont terminé en seconde position. Ils ont été suivis de près par le duo belge Michel Decremer et Jennifer Hugo, engagés sur une VW ID3. Ce podium a ainsi mis en avant des performances variées et le talent de pilotes venus de plusieurs horizons.

Olivier Campana et Nicolas Milanesio aux côtés du Souverain.

La nièce du Souverain Camille Gottlieb et son amie Margaux Grundstein pour leur association Be Safe ont fièrement remporté le trophée Enliten FIA Energy Performance Bridgestone avec leur Volvo C40. Une distinction jugeant le meilleur indice de performances.

© Automobile Club de Monaco

À l’issue de cette compétition, les pilotes, copilotes et organisateurs se sont réunis autour d’un café avec le Prince Albert II, créant une atmosphère conviviale. Un cocktail dinatoire organisé au Musée de la Collection du Prince a permis de célébrer non seulement la victoire, mais aussi l’esprit d’équipe et l’amitié entre les participants.

Le lendemain, samedi, tous les participants étaient réunis pour la cérémonie de remise des prix à l’Hôtel de Paris.

© Automobile Club de Monaco

Des conditions climatiques difficiles

Le rallye a été marqué par des conditions météorologiques précoces. En raison de la vigilance orange déclenchée par le Préfet des Alpes-Maritimes, la Direction de course a décidé d’annuler les quatre dernières spéciales, plaçant la sécurité au premier plan. Bien que cette décision ait privé les participants d’un ultime acte, l’Automobile Club de Monaco a rapidement publié le classement final, consolidant ainsi le statut des champions.

Les avancées des voitures électriques

Le 8e E-Rallye Monte-Carlo restera dans les mémoires pour son format écourté, mais surtout pour les démonstrations impressionnantes des véhicules électriques. Les concurrents ont parcouru entre 250 et 300 km par jour sans recharger, témoignant des progrès significatifs en matière d’autonomie et de technologie. Ce rallye a également attiré un large public, avec des spectateurs rassemblés dans les villes et villages environnants pour admirer une flotte de 40 modèles représentant 18 constructeurs mondiaux.

Une dynamique positive pour le marché électrique

Le succès de cet événement s’inscrit dans un contexte plus large, où le marché français des véhicules électriques continue de croître, enregistrant une hausse de 6% depuis le début de l’année. Cette tendance reflète une diversité de choix inédite en Europe, offrant aux consommateurs un large éventail de modèles, des pionniers américains aux géants asiatiques et européens.

Le 8e E-Rallye Monte-Carlo a ainsi non seulement couronné des champions, mais a également renforcé la visibilité des véhicules électriques sur la scène internationale. Un pas de plus vers un avenir plus durable et innovant sur les routes.

© ACM / Perez Alonso

