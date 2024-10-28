Князь Альбер II вручает призы победителям Е-Ралли Монте-Карло 2024 года

Князь Монако приветствовал успех победителей 8-го Е-Ралли Монте-Карло – Энеко Конде и Лукас Сернезе – ярко отличившихся на дорогах департамента Альп-Маритим. Несмотря на дождь, это событие ещё раз показало лучшие достижения электромобилей.

Испанцы Энеко Конде и Лукас Сернезе на своём Kia EV6 GT ещё раз взошли на вершину подиума. Выиграв прошлогодние ралли, они добавили ещё одну звезду в свою копилку трофеев и реализовали первый дубль с 2016 года – года начала этих соревнований. Их постоянное превосходство в течение всех трёх дней соревнований приветствовалось как образец достижений.

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В субботу утром участники Е-Ралли Монте-Карло имели честь принимать с визитом Князя Альбера II и государственного министра Дидье Гийома. © Автомобильный клуб Монако

Помимо Конде и Сернезе отличились и другие участники соревнований. Оливье Кампана и Никола Миланезио на своём стремительном BMW i4, окрашенном в цвета Яхт-клуба Монако, пришли вторыми. За ними вплотную пришёл бельгийский тандем, Мишель Декремер и Дженнифер Юго на VW ID3. Таким образом, подиум отразил разнообразные достижения и таланты пилотов из разных стран.

Оливье Кампана и Николя Миланезио с Князем.

Племянница Князя, Камий Готтлиб со своей подругой Марго Грундштейн, выступающие за их ассоциацию Be Safe, с гордостью завоевали трофей Enliten FIA Energy Performance Bridgestone на своём Volvo C40. Эта награда присваивается за лучшие параметры характеристик.

© Автомобильный клуб Монако

По окончании соревнований пилоты, вторые пилоты и организаторы собрались на кофе с Князем Альбером II в тёплой атмосфере. Обеденный коктейль, организованный Музеем Коллекции Князя, позволил отпраздновать не только победу, но и командный дух и дружбу между участниками.

На следующий день, в субботу, все участники собрались на церемонию вручения призов в Hôtel de Paris.

© Автомобильный клуб Монако

Трудные погодные условия

Ралли прошли в непростых метеорологических условиях. Из-за оранжевого уровня опасности погодных условий, объявленного Префектом департамента Альп-Маритим, дирекция ралли решила отменить четыре последних специальных лиазона, отдав предпочтение безопасности. Несмотря на то, что это решение лишило участников финального этапа, Автомобильный клуб Монако быстро опубликовал финальную турнирную таблицу, закрепив таким образом статусы чемпионов.

Новые достижения электромобилей

8-е Е-Ралли Монте-Карло останутся в памяти из-за своей сокращенной программы, но в первую очередь – из-за впечатляющего представления электромобилей. Участники гонок проходили от 250 до 300 километров в день без подзарядки, что свидетельствует о существенном прогрессе в области автономии и технологий. Ралли привлекли внимание широкой публики – зрители встречали гонки в окрестных городах и деревнях, где они восхищались 40 моделями от 18 мировых конструкторов.

Позитивная динамика рынка электромобилей

Успех этого мероприятия вписывается в более широкий контекст, в котором французский рынок электромобилей продолжает свой рост – с начала этого года он составил 6%. Эта тенденция отражает неслыханное разнообразие выбора в Европе, предоставляющее потребителям широкий ассортимент моделей – от американских первопроходцев до азиатских и европейских автогигантов.

Таким образом 8-е Е-Ралли Монте-Карло не только увенчали чемпионов, но и подняли престиж электромобилей на международной арене. Это – ещё один шаг к устойчивому и инновационному будущему на дорогах.

© Автомобильный клуб Монако / Перес Алонсо (Perez Alonso)

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