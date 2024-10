Il Principe Alberto II premia i vincitori dell’E-Rallye Monte-Carlo 2024

Il Sovrano monegasco ha celebrato il successo dei vincitori dell’8° E-Rallye Monte-Carlo, Eneko Conde e Lukas Sergnese, che hanno dato il meglio sulle strade delle Alpi Marittime. Nonostante la pioggia, l’evento ha messo in luce ancora una volta tutti i progressi dei veicoli elettrici.

Gli spagnoli Eneko Conde e Lukas Sergnese, al volante della loro Kia EV6 GT, hanno conquistato ancora una volta il gradino più alto del podio. Dopo aver vinto l’edizione precedente, hanno aggiunto una seconda stella al loro palmares, diventando i primi a ottenere questa doppietta dall’esordio di questo rally nel 2016. Tre giorni di gara in cui le loro prestazioni, incredibili e costanti, hanno rappresentato un modello di eccellenza.

Sabato mattina, i concorrenti dell’E-Rallye Monte-Carlo hanno ricevuto la visita del Principe Alberto II e del Ministro di Stato Didier Guillaume. © Automobile Club de Monaco

Dietro a Conde e Sergnese, anche gli altri partecipanti hanno dato il massimo. Olivier Campana e Nicolas Milanesio, abili piloti di una BMW i4 con i colori dello Yacht Club de Monaco, si sono classificati al secondo posto, seguiti da vicino dalla coppia belga Michel Decremer e Jennifer Hugo, su una VW ID3. Un podio che ha messo in evidenza un’ampia varietà di prestazioni e il talento di piloti provenienti da contesti diversi.

Olivier Campana e Nicolas Milanesio insieme al Sovrano.

La nipote del Sovrano, Camille Gottlieb, e la sua amica Margaux Grundstein hanno vinto con orgoglio il trofeo Bridgestone Enliten FIA Energy Performance con la loro Volvo C40, in qualità di rappresentati dell’associazione Be Safe. Il premio ricompensa il miglior indice di performance.

© Automobile Club de Monaco

Al termine della gara, i piloti, i copiloti e gli organizzatori hanno preso un caffè con il Principe Alberto II in un’atmosfera conviviale. Un cocktail organizzato al Museo della Collezione del Principe è stata l’occasione per celebrare non solo la vittoria, ma anche lo spirito di squadra e l’amicizia tra i partecipanti.

Il giorno seguente, sabato, tutti i partecipanti si sono riuniti per la cerimonia di premiazione all’Hôtel de Paris.

© Automobile Club de Monaco

Condizioni climatiche difficili

Il rally è stato caratterizzato da condizioni climatiche avverse. A causa dell’allerta arancione emessa dal Prefetto delle Alpi Marittime, la Direzione di gara ha deciso di annullare le ultime quattro tappe, mettendo al primo posto la sicurezza. Sebbene questa decisione abbia privato i partecipanti dell’atto finale, l’Automobile Club de Monaco ha prontamente pubblicato la classifica conclusiva, consolidando così lo status di campioni.

I progressi delle auto elettriche

L’8° E-Rallye Monte-Carlo sarà ricordato per il suo percorso abbreviato, ma soprattutto per le incredibili performance dei veicoli elettrici. I concorrenti hanno percorso tra i 250 e i 300 km al giorno senza ricaricare, dimostrando i notevoli progressi compiuti in termini di autonomia e tecnologia. Il rally ha attirato anche un grande pubblico, che si è radunato nelle città e nei paesi circostanti per ammirare una flotta di 40 modelli di 18 produttori di tutto il mondo.

Un momento positivo per il mercato dell’elettrico

Il successo dell’evento si inserisce in un contesto più ampio in cui il mercato francese dei veicoli elettrici continua a crescere, registrando un aumento del 6% dall’inizio dell’anno. Questa tendenza riflette una varietà di scelta senza precedenti in Europa, che offre ai consumatori un’ampia gamma di modelli, dai pionieri americani ai giganti asiatici ed europei.

L’8° E-Rallye Monte-Carlo non solo ha premiato i campioni, ma ha anche dato visibilità ai veicoli elettrici sulla scena internazionale. Un altro passo verso un futuro più sostenibile e innovativo.

© ACM / Perez Alonso

