Tatou, le Golden Retriever qui accompagne la rééducation au CHPG de Monaco

Le jeune chien de trois mois rejoint l’équipe du service de Médecine Physique et Réadaptation pour accompagner les patients dans leur parcours de soins.

Depuis début juillet, les couloirs du service de Médecine Physique et Réadaptation du Centre Hospitalier Princesse Grace accueillent un nouveau membre de l’équipe particulièrement attachant. Tatou, un adorable Golden Retriever de trois mois, marque l’arrivée de la zoothérapie dans ce département spécialisé.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du travail mené depuis plus d’une décennie par l’association Chien de Cœur, partenaire historique du CHPG. Fondée en 2013 par Patrick et Sabine Thienpont, deux résidents monégasques, cette organisation a déjà effectué plus de 500 visites dans les établissements de santé de la Principauté.

Une approche thérapeutique innovante

Placé sous la responsabilité d’un ergothérapeute spécialement formé à la zoothérapie, Tatou découvre progressivement son rôle auprès des patients. Sa mission : faciliter les séances de rééducation tant pour les enfants que pour les adultes en apportant du réconfort et de la sérénité.

© CHPG – Facebook

Les premiers retours témoignent déjà de bénéfices considérables. La présence du jeune Golden Retriever permet une diminution notable du stress des patients et améliore significativement leur concentration durant les séances. Cette approche thérapeutique s’avère particulièrement efficace, comme l’ont démontré les séances de médiation animale déjà organisées au Centre Rainier III avec des poneys, qui apportent de nombreux bienfaits aux patients souffrant d’Alzheimer ou de troubles cognitifs.

Des résultats prometteurs pour l’avenir

L’éducation de Tatou se poursuit grâce à l’expertise de l’association Chien de Cœur MC, qui œuvre depuis des années dans le domaine de la médiation animale. L’intégration de ce nouveau collègue à quatre pattes dans les parcours de soins s’annonce prometteuse. Les thérapeutes observent une adhésion plus rapide des patients aux séances et une implication renforcée dans leur processus de guérison. Cette dynamique positive facilite l’atteinte des objectifs thérapeutiques fixés conjointement par l’équipe médicale et les patients.