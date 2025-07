Trains Nice-Vintimille : nouvelle période de travaux nocturnes de septembre à décembre 2025

La SNCF annonce une nouvelle interruption des circulations ferroviaires entre Nice et Vintimille en soirée du 15 septembre au 12 décembre 2025.

Selon les informations publiées sur le site de SNCF Voyageurs, cette interruption, entre 22 heures et 6 heures du lundi au jeudi, permettra de réaliser des travaux sur des parois rocheuses situées entre Villefranche-sur-Mer et Vintimille. La circulation sera interrompue dans les deux sens pendant cette période de trois mois.

Cette nouvelle phase de travaux intervient après une première période d’interruption qui avait eu lieu du 15 septembre 2024 au 26 juin 2025. L’année dernière, les trains avaient initialement cessé de circuler à partir de 21h, avant que le gouvernement monégasque n’obtienne un report des travaux à 22h, et la mise à disposition de bus de substitution, suite aux négociations menées par le ministre d’État Didier Guillaume.

Un précédent en 2024

En septembre 2024, la SNCF avait accordé cette concession d’une heure face aux protestations du Gouvernement Princier et de la Région PACA. Céline Caron-Dagioni, Conseiller-Ministre pour l’Équipement et l’Environnement, avait alors réclamé ce report « de manière pérenne » lors d’une conférence de presse gouvernementale.

Cette première période de travaux avait concerné plusieurs chantiers : travaux d’accessibilité en gare de Villefranche-sur-Mer, interventions sur les caténaires entre Beaulieu-sur-Mer et Monaco, travaux dans le tunnel de Saint-Laurent au niveau d’Eze, et aménagement du Pôle d’Échange Multimodal de la gare de Beaulieu-sur-Mer. Les travaux SNCF repoussés d’une heure, léger répit pour les voyageurs entre Nice et Vintimille

Dispositif de substitution prévu

Le Département de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme confirme avoir connaissance de cette nouvelle période de travaux. « Le Gouvernement Princier a bien ces éléments en perspective et a travaillé sur le plan de transport », indique un porte parole auprès de Monaco Matin avant de préciser que « des actions de communication dédiées seront prochainement effectuées. »

Comme lors de la précédente période, un service de substitution routière sera mis en place avec des cars partant du débarcadère de la gare de Monaco-Monte-Carlo. Les travaux pourraient être suspendus lors d’événements se déroulant tardivement en Principauté.