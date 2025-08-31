Kylian Mbappé : l’itinéraire d’un surdoué du football français

Post-formé à l’AS Monaco, Kylian Mbappé s’est révélé sous les couleurs du club de la Principauté avant de devenir l’une des plus grandes stars du football mondial.

Un phénomène footballistique pour certains, un monstre statistique pour d’autres, et un champion du monde 2018 avec les Bleus pour l’éternité. Lorsqu’il évoluait encore à l’AS Bondy, le club de sa ville natale, peu se doutaient que Kylian Mbappé deviendrait la star planétaire qu’il est aujourd’hui.

Son enfance baignée dans le sport, ses premiers pas dans le monde du ballon rond, son irrésistible ascension… TVMonaco retrace – dans un podcast immersif – l’itinéraire d’un surdoué qui a éclos sous les couleurs de l’AS Monaco.

Kylian Mbappé, une star née en Principauté

Le nom du prodige français restera à jamais gravé dans l’histoire footballistique du Rocher. Car c’est avec le club de la Principauté que le désormais capitaine de la sélection tricolore a pu faire ses preuves dans le monde professionnel.

Il n’a que 16 ans lorsque Leonardo Jardim, ex-entraîneur de l’ASM, décide de le lancer dans le grand bain face au SM Caen, un soir de décembre 2015. Quelques mois plus tard, il inscrit son premier but en Ligue 1 contre Troyes à l’âge de 17 ans et 62 jours, devenant ainsi le plus jeune buteur de l’histoire de l’AS Monaco.

La suite, TVMonaco la raconte avec soin. Du haut de ses 26 buts toutes compétitions confondues et d’un titre de champion de France glané avec les Rouge et Blanc (2016-2017), Kylian Mbappé s’engage au Paris Saint-Germain et change définitivement de dimension.