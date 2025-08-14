L’AS Monaco dévoile son troisième maillot pour la saison 2025-2026

Le troisième maillot de l'AS Monaco pour la saison 2025-2026 © AS Monaco

L’AS Monaco et Mizuno ont officiellement dévoilé le troisième maillot qu’arborera le club du Rocher au cours de l’exercice 2025-2026.

Après un maillot domicile aux couleurs rouge et blanche traditionnelles, puis une tunique extérieure teintée de bleu et de doré, l’AS Monaco a officiellement dévoilé sa troisième tenue pour la saison 2025-2026. Celle-ci sera d’un jaune un peu différent de celui observé sur le maillot extérieur cru 2005-2006, à une époque où l’ASM était encore en partenariat avec la marque Puma.

Sous l’égide de Mizuno, le maillot « Third » du club de la Principauté évoque un soleil rayonnant. Le blason du club, le logo de l’équipementier japonais ainsi que les différents flocages, de couleur noire, amènent sobriété et classe à cette nouvelle tenue.

Pogba, Ben Seghir et Zakaria présentent un maillot respectueux de l’environnement

Soucieux de l’environnement, Mizuno a notamment utilisé du polyester 100% recyclé utilisé pour confectionner l’ensemble du jeu de maillots de la formation monégasque en vue de l’exercice à venir.

Cette fois, ce sont Eric Dier, Ansu Fati et Paul Pogba, tous arrivés cet été, ainsi que Denis Zakaria, Caio Henrique et Eliesse Ben Seghir, qui ont joué les modèles afin de présenter la tunique fraîchement dévoilée. 𝙀𝙩 𝙡𝙖 𝙡𝙪𝙢𝙞𝙚̀𝙧𝙚 𝙛𝙪𝙩.

𝘋𝘢𝘨𝘩𝘦 𝘔𝘶𝘯𝘦𝘨𝘶 🌔

Retrouvez notre troisième maillot pensé pour rayonner. pic.twitter.com/ckwO5JIXI9 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 14, 2025

