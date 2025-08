Le Beaulieu Classic Festival revient à la rentrée avec 7 concerts

Le Beaulieu Classic Festival revient du 13 au 20 septembre à Beaulieu-sur-Mer pour sa 23e édition qui s’annonce éclectique.

La directrice artistique Chrystelle Couturier résume parfaitement l’esprit de cette édition 2025 : « La musique se vit aussi comme une fête, un souffle, une curiosité », explique-t-elle. « À travers cette programmation éclectique, élégante et vivante, nous défendons une vision de la musique ouverte, accessible, inventive. Chaque concert est pensé comme une rencontre : entre les œuvres et leur temps, les artistes et le public, l’intime et le spectaculaire ». Durant cette semaine, sept concerts se dérouleront dans différents lieux de la commune. Le festival propose un répertoire à la fois traditionnel et contemporain.

© Beaulieu Classic Festival

Ce qui fait la particularité du Beaulieu Classic Festival, c’est son itinérance. L’idée des organisateurs est de faire découvrir la richesse du patrimoine de Beaulieu-sur-Mer. Cette année encore, le public est attendu dans des cadres exceptionnels. Le festival démarre samedi 13 septembre à 21 heures sur la place Marinoni avec un lancement officiel gratuit. Le lendemain, l’Orchestre d’harmonie de la ville de Nice se produit sur la plage de la Petite Afrique avec un programme allant de Verdi à Johnny Hallyday. Le Quatuor Agate investit ensuite l’église Saint Michael le mardi 16 septembre pour interpréter du Haydn, Mozart ou Brahms. Le Casino de Beaulieu-sur-mer accueille trois soirées consécutives, dont une avec SAX par les désaxés où « le saxophone flirtera avec l’électro ». L’événement se clôture samedi 20 septembre avec les virtuoses de Desconcerto « dans un feu d’artifice d’humour et de talent. »

Programme 2025

Orchestre d’harmonie de Nice © Beaulieu Classic Festival

13 septembre, 21 heures – Lancement officiel, Place Marinoni

– Lancement officiel, Place Marinoni 14 septembre, 21 heure s – Orchestre d’harmonie de Nice, Plage de la Petite Afrique

– Orchestre d’harmonie de Nice, Plage de la Petite Afrique 16 septembre, 19h30 – Quatuor Agate, Église Saint Michael

– Quatuor Agate, Église Saint Michael 17 septembre, 19h30 – Edgar, Raphaelle Moreau & Shani Diluka, Casino

– Edgar, Raphaelle Moreau & Shani Diluka, Casino 18 septembre, 19h30 – SAX par les désaxés, Casino

– SAX par les désaxés, Casino 19 septembre, 19h30 – Dîner de Gala, Hotel Royal Riviera

– Dîner de Gala, Hotel Royal Riviera 20 septembre, 19h30 – Concert de clôture DESCONCERTO, Casino

Informations pratiques :

Les billets pour les concerts sont proposés à 30 euros. Le dîner de gala coûte 120 euros (sur réservation uniquement) et comprend l’apéritif, le repas complet et le spectacle musical. Les billets se vendent sur place le jour du concert selon les disponibilités, au Super U de Beaulieu-sur-mer ou en ligne sur helloasso.com. Le concert d’ouverture du 13 septembre est gratuit avec des pass disponibles à la mairie à partir du 1er septembre.

Renseignements au 06.24.61.44.83 ou sur beaulieuclassicfestival.com.