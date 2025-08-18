Les trois coups résonnent dès mercredi : Monaco devient la capitale mondiale du théâtre amateur

Ce mercredi 20 août marquera l’ouverture de la 18ème édition du Mondial du Théâtre, une semaine d’exception qui transformera la Principauté en écrin artistique pour dix-huit compagnies venues des cinq continents.

Une odyssée théâtrale inaugurée ce mercredi

L’Auditorium Rainier III ouvrira ses portes à 11h30 pour l’inauguration du Village du Festival, moment solennel qui donnera le ton de cette manifestation d’envergure internationale. Créé en 1957 et soutenu par le Gouvernement Princier, cet événement quadriennal transcende les codes traditionnels du spectacle vivant pour célébrer l’art dramatique sous toutes ses latitudes.

La soirée d’ouverture débutera à 18h au Théâtre des Variétés avec les représentations des États-Unis, de Cuba et de la Slovaquie – un triptyque géopolitique qui illustre parfaitement la philosophie universaliste de ce festival unique. Chaque troupe se produira deux fois durant la semaine, offrant au public monégasque une immersion totale dans la diversité des expressions théâtrales contemporaines.

Un programme méticuleux entre art et diplomatie culturelle

Le calendrier révèle une orchestration savante des nationalités et des styles. Jeudi 21 août, l’Italie, la Colombie et le Royaume-Uni investiront le Théâtre Princesse Grace, tandis que l’Espagne, le Japon et la Centrafrique prendront possession du Théâtre des Variétés le vendredi.

Cette programmation ne relève pas du hasard : elle témoigne d’une volonté délibérée de créer des dialogues interculturels inattendus. L’ouverture du 41ème Congrès de l’Association Internationale du Théâtre Amateur, programmée dimanche 23 août à 9h, conférera une dimension institutionnelle à cette célébration artistique.

Un écosystème culturel en effervescence

Au-delà des représentations nocturnes, l’inauguration des ateliers aura lieu jeudi 21 août à 14h, en présence de la Présidente honoraire et des membres de la Commission Nationale pour l’UNESCO. Ces sessions pédagogiques, animées par des spécialistes internationaux reconnus, transformeront l’Auditorium en laboratoire d’expérimentation théâtrale.

L’accès libre et gratuit à l’ensemble des événements – représentations, ateliers et colloques – confirme l’engagement démocratique de la Principauté en faveur de la diffusion culturelle. Une générosité qui culminera lors de la soirée de clôture au Yacht-Club de Monaco le mercredi 27 août à 22h30, apothéose mondaine d’une semaine dédiée à l’art universel.