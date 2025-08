Thomas Brezzo défend les valeurs monégasques au sommet mondial des parlements à Genève

Le président du Conseil National a porté la voix de la Principauté lors de la 6e Conférence mondiale des Présidents de Parlement

Du 29 au 31 juillet 2025, Genève a accueilli la 6e Conférence mondiale des Présidents de Parlement, organisée par l’Union interparlementaire (UIP) en partenariat avec l’ONU. Cet événement quinquennal, qui constitue le plus grand rassemblement de dirigeants parlementaires au monde, s’est articulé autour du thème central : « Le monde dans la tourmente : coopération parlementaire et multilatéralisme pour la paix, la justice et la prospérité ».

Thomas Brezzo, accompagné de Jean-Louis Grinda et Fabrice Notari, a saisi cette tribune internationale pour rappeler l’engagement constant de Monaco en faveur de la préservation environnementale et du développement durable, sous l’impulsion du Prince Albert II.

Thomas Brezzo et la Présidente de l’Union interparlementaire, République Uni de

Tanzanie, Tulia Ackson © DR

Un engagement universel

Lors de son intervention à la tribune du Palais des Nations, le président du Conseil National a livré un message empreint à la fois d’humilité et de détermination. « Monaco se place, avec l’humilité qu’impose sa taille, mais avec la force de ses convictions, en acteur engagé du soutien actif de la sauvegarde de l’environnement », a-t-il déclaré, soulignant que chaque nation, indépendamment de sa dimension ou de sa puissance, a un rôle crucial à jouer dans les défis mondiaux contemporains.

Des projets d’avenir

Au-delà des débats pléniers, la délégation monégasque a multiplié les rencontres bilatérales stratégiques. Des entretiens ont été organisés avec les représentants du Luxembourg, de Malte, du Monténégro et de l’Islande, en préparation de la prochaine Conférence des Présidents de Parlement des Petits États d’Europe, programmée en septembre à Chypre. Thomas Brezzo y présentera un projet d’accord-cadre global destiné à structurer la coopération interparlementaire entre ces États de taille similaire. Sommet des petits États d’Europe : le Prince Albert II scelle une alliance renforcée à Andorre

La conférence s’est achevée par l’adoption d’une déclaration commune, présentée conjointement par Thomas Brezzo et la Présidente du Parlement de Namibie, Dr. Saara Kuugongelwa-Amadhila. D’après Fabrice Notari, ce document revêt une importance particulière car il « affirme la nécessité d’un multilatéralisme plus efficace et plus démocratique dans un contexte international instable ».