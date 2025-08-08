Trente jeunes artistes récompensés par la Fondation Princesse Grace

Cette communauté d'artistes émergents sera honorée par le Prince Albert II lors du gala des Prix Princesse Grace qui se déroulera le 29 octobre à New York © Kristie Kahns

Dix-huit prix Princesse Grace et douze mentions honorifiques récompensent une nouvelle génération de talents dans les domaines du théâtre, de la danse et du cinéma.

La Fondation Princesse Grace a annoncé les noms de ses lauréats 2025. Dix-huit prix Princesse Grace et douze mentions honorifiques récompensent une nouvelle génération de talents artistiques. Ces créateurs rejoignent une communauté de plus de 900 artistes soutenus depuis la création de l’organisation. Les lauréats du Prix Princesse Grace touchent 15 000 dollars chacun. Les mentions honorifiques rapportent 1 500 dollars. Ces sommes sont versées directement aux artistes sans restriction d’usage. Les disciplines concernées incluent la mise en scène théâtrale, la chorégraphie, la réalisation et l’interprétation.

© Corey Hanes Photography

La Fondation Princesse Grace lance cette année sa première Bourse d’artiste Princesse Grace. Ce nouveau programme offre 10 000 dollars et un accompagnement personnalisé grâce au partenariat avec MAP Fund. Les bénéficiaires intègrent le programme SPA (Scaffolding for Practicing Artists) qui propose des séances de coaching individualisées. Cette approche vise à aider les jeunes créateurs à définir leur identité artistique et leurs objectifs professionnels.

Fondation Princesse Grace : une fondation nécessaire pour la jeunesse

Dance Performance Award winner William Okajima © Alexander Diaz

Theater Honoraria Maleek Rae © Princess Grace Foundation

Deux grandes figures récompensées

Le Prix Statue Princesse Grace honore les anciens lauréats qui ont brillé dans leur carrière. Isabella Boylston de l’American Ballet Theatre et le cinéaste Sky Hopinka ont reçu cette distinction cette année. Ils touchent chacun 25 000 dollars et une statue en bronze. Sky Hopinka avait déjà bénéficié du soutien de la Fondation il y a dix ans. Il est depuis devenu boursier MacArthur et figure parmi les cinéastes les plus reconnus de sa génération.

Diana Kemppainen dirige la Fondation. Elle met l’accent sur le soutien à ces voix distinctives qui marquent l’art contemporain. La cérémonie aura lieu le 29 octobre au Plaza de New York. Le Prince Albert II présidera l’événement.