Un concert célèbrera l’Assomption à l’église du Sacré-Cœur de Monaco

Le 15 août prochain, la Principauté vibrera aux sons de la musique sacrée avec un événement musical gratuit dédié à la Vierge Marie.

L’Association Culturelle Méditerranéenne (ACMÉ) propose une soirée musicale d’envergure le vendredi 15 août 2025 à partir de 17h30. Cette manifestation culturelle mettra à l’honneur le répertoire sacré à travers les œuvres de grands maîtres de la musique classique.

Au programme de cette célébration de l’Assomption figurent des compositions de Mozart, Saint-Saëns, Mascagni, Cherubini, César Franck et Léon Boëllmann. Une sélection soigneusement élaborée par l’ACMÉ qui promet une expérience musicale riche et variée, parfaitement adaptée à la solennité de l’événement religieux.

Un écrin architectural d’exception

La soirée sera portée par deux musiciens confirmés. Franck Asparte, ténor reconnu, interprétera les pièces vocales du programme. Il sera accompagné par Jean-Christophe Aurnague, organiste titulaire de l’instrument de l’église, qui fera résonner l’orgue romantico-symphonique de la manufacture italienne Brondino Vegezzi-Bossi, installé en 2016.

L’église du Sacré-Cœur constitue un cadre idéal pour cet événement. Surnommée la « Chapelle Sixtine » de Monaco, l’édifice possède 500 m² de fresques fraîchement restaurées et une acoustique remarquable. Construite entre 1926 et 1929 par les architectes Louis Notari et Fulbert Aureglia, elle offre un environnement artistique et spirituel unique.

Rendez-vous au 14, chemin de la Turbie pour les mélomanes et les fidèles : la manifestation, d’une durée d’1h15 sans entracte, est ouverte à tous gratuitement.