200 experts réunis au Yacht Club de Monaco pour aborder les marinas du futur

Les 21 et 22 septembre 2025, le Yacht Club de Monaco a accueilli la 5ème édition de Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous.

Plus de 200 professionnels issus de 17 nations se sont réunis à Monaco pour cette édition anniversaire organisée par M3 Monaco. L’événement, soutenu par la Fondation Prince Albert II et des partenaires comme Bombardier et MB92 Group, a confirmé son statut de laboratoire collectif pour l’avenir des infrastructures portuaires. Céline Caron-Dagioni, Ministre monégasque de l’équipement, de l’environnement et de l’urbanisme, a expliqué l’importance de démontrer que le développement économique et la protection environnementale peuvent se renforcer mutuellement. Elle a annoncé l’installation prochaine d’une zone de mouillage au large d’ici l’été 2026, afin de souligner l’engagement de Monaco dans la transition énergétique maritime.

Un programme riche en débats

© Monaco Smart & Sustainable Marina Rendez-vous

Les deux journées se sont articulées autour de trois conférences thématiques. Les échanges ont porté sur la création de destinations côtières durables, les modèles économiques et réglementaires pour le financement des infrastructures portuaires, ainsi que l’exploitation des données comme outil de gestion responsable des marinas. En parallèle, des ateliers pratiques ont abordé le financement des start-ups, l’adaptation aux besoins des équipages et l’évolution vers des carburants alternatifs.

De nombreuses récompenses

L’événement s’est clôturé par la remise des International Smart & Sustainable Marina Awards, reconnaissant les projets les plus prometteurs dans plusieurs catégories. Un jury de 35 experts a distingué des initiatives venues de Croatie, France, Allemagne, Espagne et Italie parmi les marinas, start-ups, scale-ups et projets architecturaux en compétition. Marina Resort Cavtat en Croatie a remporté le prix International Smart & Sustainable Marina en étant le meilleur projet de marina intelligente et durable. Parmi les autres projets remarqués figurent des solutions de transformation de déchets marins, des outils de gestion intelligente et des concepts d’aménagement respectueux de l’environnement.