Le Grimaldi Forum décroche l’or aux M&IT Awards 2025

Le 19 septembre, le Grimaldi Forum a remporté le prix Or dans la catégorie « Meilleur centre de congrès international » © Grimaldi Forum

Le centre de congrès monégasque a été salué à Londres en décrochant le titre de « Meilleur centre de congrès international » lors de la prestigieuse cérémonie britannique.

Le 19 septembre dernier, le Grimaldi Forum a dominé la concurrence lors de la cérémonie des M&IT Awards organisée à Londres. Ce prix décerné par M&IT Magazine, référence du secteur des événements d’affaires au Royaume-Uni, récompense l’excellence dans l’industrie du tourisme de congrès.

La victoire monégasque s’est imposée devant des concurrents européens majeurs. Le Centre de Congrès International de Barcelone a obtenu l’argent, tandis que le Centre de Congrès de PortAventura complétait le podium avec le bronze. Dublin et Amsterdam, pourtant références du secteur, n’ont pas réussi à intégrer le trio de tête.

Avec plus de 45 % de clients récurrents, le Grimaldi Forum démontre chaque année sa capacité à fidéliser grâce à la qualité de son offre et de ses services. En 25 ans, il a accumulé 27 récompenses majeures notamment le Coolest Award Venue, le Prix Éco-responsable, le Monaco Hospitality Awards, la récompense Transition Énergétique ou encore la distinction Fondation Prince Albert II.

© Grimaldi Forum

Un retour au sommet après 14 ans

Cette distinction marque le grand retour du Grimaldi Forum sur la première marche du podium des M&IT Awards, une position qu’il n’occupait plus depuis 2011. Depuis 2003, l’établissement monégasque totalise désormais 20 récompenses dans cette compétition britannique, dont 9 médailles d’or.

Le succès dépasse le cadre du seul Grimaldi Forum. Le Convention Bureau de Monaco a également remporté l’or dans sa catégorie, tandis que l’agence événementielle monégasque Raising Stones Events décrochait l’argent. Cette performance collective souligne le dynamisme de la destination Monaco dans le secteur MICE. Cette reconnaissance intervient symboliquement lors du 25e anniversaire du Grimaldi Forum et coïncide avec l’inauguration de l’extension de ses installations, renforçant sa capacité d’accueil pour les événements internationaux d’envergure.