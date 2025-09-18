Comment devenir commissaire de course automobile à Monaco ?

L’Automobile Club de Monaco ouvre ses portes aux passionnés prêts à endosser la prestigieuse combinaison orange et à veiller sur les légendes du sport automobile.

Être commissaire à Monaco transcende le simple volontariat sportif. C’est intégrer une confrérie d’excellence, celle qui orchestre avec une précision chirurgicale les plus prestigieuses épreuves automobiles au monde – du rugissement des Formule 1 au silence feutré de l’E-Prix, en passant par l’élégance nostalgique du Grand Prix Historique.

Les clés d’entrée dans le sanctuaire

Pour prétendre revêtir l’emblématique tenue orange, les candidats doivent naviguer entre exigences physiques et engagement total. L’ACM pose ses conditions avec la rigueur d’un chef d’orchestre : avoir entre 18 et 40 ans, mesurer au minimum 1,65 mètre pour les postes de piste, et surtout, maîtriser le français – langue officielle des consignes qui peuvent sauver des vies.

La proximité géographique reste cruciale : seuls les résidents de la Principauté ou des communes limitrophes peuvent postuler, garantissant ainsi une disponibilité sans faille lors des événements.

Un parcours initiatique millimétré

L’aventure débute par une candidature en ligne sur le site de l’ACM, généralement ouverte à l’automne. Les élus sont ensuite convoqués à une réunion de présentation obligatoire, suivie d’un stage de formation intensif de deux jours au Chapiteau de Fontvieille.

Cette immersion totale mêle ateliers pratiques – maîtrise du feu avec les Sapeurs-Pompiers monégasques, techniques d’intervention, signalisation – et apprentissage des protocoles qui ont forgé la réputation mondiale du Corps.

L’engagement au-delà de la passion

La cotisation annuelle de 100 euros pour devenir membre de l’ACM représente un investissement symbolique face à l’ampleur de l’engagement requis. Les commissaires s’engagent à être présents du premier au dernier drapeau, sans défaillance possible. L’alcool et les autographes sont proscrits durant le service – la discipline reste le maître-mot.

Pour rejoindre cette élite orange qui fait vibrer Monaco, contactez le Secrétariat du Corps des Commissaires au (+377) 93 15 26 40. Les inscriptions pour la saison 2026 sont désormais ouvertes, avec formations prévues en mars 2026.