Et si votre amour de la musique nourrissait ceux qui ont faim ? Rendez-vous le 16 octobre à l’Auditorium

Ce 16 octobre, l’Auditorium Rainier III résonnera d’une symphonie où chaque accord nourrit l’espoir des plus démunis.

Un rendez-vous devenu tradition

Sous le Haut Patronage du Prince Albert II, l’Association Soupe de Nuit Monaco transforme une nouvelle fois la culture en acte de générosité. Le maestro Philippe Bender, figure tutélaire de la scène musicale monégasque, retrouvera la baguette pour diriger notre Orchestre Philharmonique dans un programme où Bizet dialogue avec Saint-Saëns, où Verdi répond à Rossini.

Le retour d’un virtuose

François-René Duchâble, ce poète du clavier dont les mains sculptent l’émotion, revient illuminer la soirée de son talent incandescent. Sa présence, après le triomphe de l’année dernière honoré par la Princesse Caroline, promet un moment de grâce pure.

Plus qu’un concert, un geste vital

Derrière les dorures de l’Auditorium, c’est une réalité plus âpre qui se dessine : celle des 400 repas hebdomadaires distribués à Nice et Menton par les bénévoles de l’association, présidée depuis plus de trente ans par Gilbert Lallouette. Chaque billet vendu – de 15 à 35 euros – se métamorphose en chaleur humaine partagée dans les rues froides.

André Peyrègne présentera cette soirée où l’art devient providence, où Monaco prouve que l’excellence culturelle et la conscience sociale composent la plus belle des harmonies.

Réservations sur le site de Monte-Carlo Ticket