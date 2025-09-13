La Princesse Charlène appelle à une mobilisation générale pour les premiers secours
À l’occasion de la Journée mondiale des premiers secours, la Princesse Charlène de Monaco réaffirme son engagement indéfectible pour faire de la formation aux gestes qui sauvent un droit fondamental accessible à tous.
Cette Journée mondiale, célébrée chaque deuxième samedi de septembre depuis 2000 à l’initiative de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, trouve en la Princesse Charlène une ambassadrice d’exception. Son engagement puise ses racines dans l’intime douleur du décès par noyade de son cousin Richard, survenu lorsqu’il n’avait que cinq ans. « Ce genre de douleur ne disparaît jamais vraiment », avait-elle confié lors d’un récent entretien, transformant cette blessure personnelle en combat universel.
Dans son message officiel ce samedi 13 septembre, la Princesse Charlène souligne : « À travers mon engagement constant avec ma Fondation et la Croix-Rouge monégasque, je m’efforce de sensibiliser le grand public et d’éduquer les jeunes afin qu’ils deviennent des acteurs responsables de la sécurité collective. »
Monaco, laboratoire d’excellence pour la formation
Les chiffres témoignent de l’efficacité de cette approche princière : en 2024, la Croix-Rouge monégasque a initié 5 000 personnes aux gestes de premier secours, un exploit remarquable pour la Principauté. Plus impressionnant encore, 100% des élèves scolarisés à Monaco sont désormais sensibilisés à ces techniques vitales.
Cette réussite s’illustrait déjà en mars dernier lors de la Journée des Droits des Femmes, quand la Princesse Charlène participait activement à un atelier de sensibilisation à l’Espace Léo Ferré, démontrant par l’exemple l’importance de ces compétences, particulièrement pour les femmes, souvent premières éducatrices au sein des familles.
« Inspirer chacun dès le plus jeune âge »
Face à l’augmentation alarmante des noyades – 45% de hausse en France cet été –, l’urgence se fait pressante. « Apprendre les gestes de premiers secours est une compétence essentielle qui peut faire toute la différence en situation d’urgence », insiste la Princesse Charlène, qui souhaite « inspirer chacun — dès le plus jeune âge — à se former et à jouer un rôle actif dans la construction d’une société plus sûre et plus solidaire. »
Un appel qui résonne au-delà des frontières monégasques, portant l’espoir d’une génération formée aux gestes qui sauvent.