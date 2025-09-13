La Princesse Charlène appelle à une mobilisation générale pour les premiers secours

À l’occasion de la Journée mondiale des premiers secours, la Princesse Charlène de Monaco réaffirme son engagement indéfectible pour faire de la formation aux gestes qui sauvent un droit fondamental accessible à tous.

Cette Journée mondiale, célébrée chaque deuxième samedi de septembre depuis 2000 à l’initiative de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, trouve en la Princesse Charlène une ambassadrice d’exception. Son engagement puise ses racines dans l’intime douleur du décès par noyade de son cousin Richard, survenu lorsqu’il n’avait que cinq ans. « Ce genre de douleur ne disparaît jamais vraiment », avait-elle confié lors d’un récent entretien, transformant cette blessure personnelle en combat universel.

Dans son message officiel ce samedi 13 septembre, la Princesse Charlène souligne : « À travers mon engagement constant avec ma Fondation et la Croix-Rouge monégasque, je m’efforce de sensibiliser le grand public et d’éduquer les jeunes afin qu’ils deviennent des acteurs responsables de la sécurité collective. »

La Princesse Charlène avec la Croix-Rouge monégasque © Éric Mathon / Palais princier

Monaco, laboratoire d’excellence pour la formation

Les chiffres témoignent de l’efficacité de cette approche princière : en 2024, la Croix-Rouge monégasque a initié 5 000 personnes aux gestes de premier secours, un exploit remarquable pour la Principauté. Plus impressionnant encore, 100% des élèves scolarisés à Monaco sont désormais sensibilisés à ces techniques vitales.

Cette réussite s’illustrait déjà en mars dernier lors de la Journée des Droits des Femmes, quand la Princesse Charlène participait activement à un atelier de sensibilisation à l’Espace Léo Ferré, démontrant par l’exemple l’importance de ces compétences, particulièrement pour les femmes, souvent premières éducatrices au sein des familles.

La Princesse Charlène participe activement aux atelier des premiers secours © Éric Mathon / Palais princier

« Inspirer chacun dès le plus jeune âge »

Face à l’augmentation alarmante des noyades – 45% de hausse en France cet été –, l’urgence se fait pressante. « Apprendre les gestes de premiers secours est une compétence essentielle qui peut faire toute la différence en situation d’urgence », insiste la Princesse Charlène, qui souhaite « inspirer chacun — dès le plus jeune âge — à se former et à jouer un rôle actif dans la construction d’une société plus sûre et plus solidaire. »

Un appel qui résonne au-delà des frontières monégasques, portant l’espoir d’une génération formée aux gestes qui sauvent.