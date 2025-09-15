Княгиня Шарлен призывает к всеобщей мобилизации в оказании первой помощи

По случаю Всемирного дня первой помощи Княгиня Монако Шарлен подтверждает свою непоколебимую приверженность идее сделать обучение методам спасения жизни основополагающим правом для всех.

Этот Всемирный день, отмечаемый каждую вторую субботу сентября с 2000 года по инициативе Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, обрёл в лице Княгини Шарлен исключительного посла. Её преданность коренится в интимной травме от смерти её утонувшего кузена Ричарда, когда ему было всего пять лет. «Такая боль никогда не проходит до конца», призналась она в недавнем интервью. Личная травма превратилась во всеобщую борьбу.

В своем официальном послании в эту субботу, 13 сентября, Княгиня Шарлен подчеркнула: «Благодаря постоянной приверженности моему Фонду и Красному Кресту Монако я стремлюсь повышать осведомленность общественности и обучать молодых людей, чтобы они стали ответственными участниками коллективной безопасности».

Княгиня Шарлен с Красным Крестом Монако © Эрик Матон (Éric Mathon) / Княжеский дворец

Монако – образцовая лаборатория для обучения

Цифры показывают эффективность этого княжеского подхода: в 2024 году Красный Крест Монако обучил 5 000 человек навыкам оказания первой помощи, что является выдающимся достижением для Княжества. Еще более впечатляет тот факт, что теперь 100% студентов в Монако знакомы с этими важнейшими методиками.

Этот успех уже был продемонстрирован в марте прошлого года во время Дня прав женщин, когда Княгиня Шарлен активно участвовала в семинаре по повышению осведомленности в центре Лео Ферре, демонстрируя на собственном примере важность этих навыков, особенно для женщин, которые часто становятся первыми воспитателями в семьях.

Княгиня Шарлен активно участвует в семинарах по оказанию первой помощи © Эрик Матон (Éric Mathon) / Княжеский дворец

«Вдохновлять всех с юных лет»

Учитывая тревожный рост числа утоплений (этим летом во Франции их количество увеличилось на 45%), необходимость принятия мер становится неотложной. «Умение оказывать первую помощь – это важный навык, который может сыграть решающую роль в чрезвычайной ситуации», настаивает Княгиня Шарлен, желая «вдохновить каждого с юных лет учиться и играть активную роль в построении более безопасного и сплоченного общества».

Её призыв находит отклик за пределами Монако, неся надежду поколению, обученному действиям по спасению жизней.