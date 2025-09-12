L’AS Monaco Basket réunit ses partenaires et soutient le mouvement LR9 en mémoire de Lorenzo Renou

L’AS Monaco Basket a retrouvé ses partenaires dans les locaux de The Office pour présenter ses projets et promouvoir la sécurité dans le sport amateur.

Ce jeudi soir, Nicolas Chattahy, président de l’AS Monaco Basket, a profité de la rentrée scolaire pour réunir ses partenaires autour d’un moment convivial dans les locaux de The Office, décorés de maillots de basket suspendus. Le dirigeant de la section amateur de l’AS Monaco Basket a ensuite inauguré la soirée en remerciant « tous ceux qui travaillent bénévolement sur ce projet », avant de détailler les initiatives et projets à venir.

L’association prévoit de poursuivre ses sessions annuelles de détection de jeunes talents, à l’image de celle organisée à Antony début 2025, tout en visant de nouvelles performances. La soirée, animée par les équipes de l’application Carlo, a réuni notamment Mickael Pivaud, coach des Espoirs de la Roca Team, avec laquelle l’association a déjà atteint deux finales du challenge Espoirs.

Le club a également opéré une refonte graphique de son compte Instagram, avec des résultats encourageants selon Olivier Blanchy, vice-président et cofondateur de The Office : « Nous sommes contents d’avoir atteint la barre des 5000 abonnés. On espère pouvoir s’équiper d’un appareil photo cette année pour pouvoir proposer du contenu encore plus qualitatifs. »

L’association LR9 : transformer une tragédie en mouvement solidaire

Le moment fort de la soirée a été la présentation de l’association LR9 par les parents du jeune Lorenzo Renou. « Depuis le 11 mai, il ne se passe pas une seule journée sans qu’on essaie de penser à ce qui pourrait être mis en place pour éviter ce genre d’accident », ont-ils expliqué, détaillant trois objectifs : « repenser l’organisation des déplacements et des transports sportifs en France, lancer un mouvement national et mobiliser notre énergie pour offrir un soutien financier aux clubs amateurs

pour qu’ils puissent assurer des déplacements en avion ou en train et prendre en charge des nuits d’hôtel ». La Princesse Charlène présente à la messe en hommage à Lorenzo Renou

Le festival #LR9byLorenzo, prévu les 4, 5 et 6 novembre en Gironde – d’où est originaire la famille – constituera l’événement phare avec un programme riche : tournois sportifs U18 et Espoirs avec cash prize, tournoi d’échecs, match de gala avec « très probablement des joueurs nationaux, internationaux et de NBA », concerts et spectacles. Un village prévention sensibilisera aux risques routiers et sportifs, tandis qu’un village performance proposera ateliers sur la diététique et le coaching mental.

« Pour la mémoire de Lorenzo et pour tous nos sportifs, nous avons décidé d’agir et transformer la tragédie en un mouvement solidaire, porteur de solutions et d’espoir », ont conclu les fondateurs, invitant tous les clubs à rejoindre cette dynamique nationale.