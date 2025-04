Trophée Coupe de France : Le Monaco Basket Association tombe en finale face à Rouen Bihorel

Plus de 6000 spectateurs étaient présents pour cette grande finale © Christophe Augier

Dans une ambiance de folie à l’Accor Arena de Paris Bercy, les Monégasques ont dû s’incliner (52-60) face à des Normandes plus efficaces, notamment au rebond. Malgré cette défaite en finale, le MBA peut se consoler avec sa montée en Ligue 2 et viser le titre de championnes de France NF1.

Vendredi dernier, le Monaco Basket Association (MBA) n’a pas réussi à décrocher son troisième trophée en huit ans. Face à Rouen Bihorel, dans une Accor Arena bouillonnante où plus de 150 supporters monégasques ont fait le déplacement, les joueuses du Rocher se sont inclinées 52-60. Parmi les spectateurs venus soutenir le MBA, on a pu noter la présence de Stéphane Valeri, Président-Délégué du groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer, partenaire majeur du club.

Publicité

« Bravo à nos joueuses pour leur parcours jusqu’en finale et leur saison exceptionnelle qui voit notre équipe terminer première de sa poule de nationale 1 et jouer le titre de champion de France, le 17 mai prochain contre Champagne Basket. Désormais toute l’énergie des dirigeants, des joueuses et du club tout entier, est tournée vers la saison prochaine, qui voit accéder le MBA en Ligue Feminine 2. Cela nous promet de grandes rencontres de basket, tout à l’honneur du sport féminin monégasque », écrit M. Valeri sur ses réseaux sociaux.

© Christophe Augier

Une première mi-temps équilibrée

Dès le début de la rencontre, les Normandes ont imposé un rythme soutenu, obligeant Monaco à une vigilance défensive constante. Malgré tout, grâce notamment à Julie Tétart (10 points, 10 rebonds), les Monégasques ont réussi à prendre l’avantage à la mi-temps (34-30). La domination de Rouen Bihorel au rebond offensif (14 prises) constituait cependant un signal inquiétant pour la suite.

Le tournant du match après la pause

Au retour des vestiaires, les Normandes ont retrouvé leur adresse à longue distance. Emmenées par Jenny Fouasseau et Lya Farcy, elles ont repris l’avantage pour terminer le troisième quart-temps en tête (45-47). Malgré les efforts du trio Julie Tétart–Amina Traoré–Kimsy Demontoux, Monaco a vu son adversaire prendre progressivement le contrôle de la rencontre.

© Christophe Augier

Rouen Bihorel s’envole dans le dernier acte

Portées par une Maty Fall exceptionnelle (élue MVP avec 9 points, 11 rebonds, 5 passes et 3 interceptions), les joueuses de Seine-Maritime ont creusé l’écart dans le dernier quart-temps (47-55 à la 34e minute). Les tentatives de retour d’Emma Piotin et Kimsy Demontoux n’ont pas suffi pour renverser la situation. Le chiffre qui fait mal : 53 rebonds captés par Rouen Bihorel (dont 23 offensifs), témoignant de leur domination dans la raquette.

Cap sur le titre de champion de France NF1

Malgré la déception de cette quatrième finale en huit ans, le MBA peut être fier de son parcours. Déjà assuré de monter en Ligue 2 depuis le 8 mars et leader incontesté de la poule A du championnat NF1, le club monégasque a encore un objectif majeur cette saison : le titre de champion de France.

Après un dernier match de phase régulière contre Colomiers le 3 mai au gymnase de l’Annonciade, les rouge et blanche affronteront Champagne Basket (1er de la poule B) le 17 mai à Cognac, avec l’espoir de remporter un titre qui adoucirait l’amertume de cette défaite à Bercy.

Félicité par le Prince Albert II, le Monaco Basket Association retrouve la Ligue Féminine 2