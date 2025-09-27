Le Yacht Club de Monaco rassemble 115 capitaines pour envisager un yachting plus durable

Cet événement a réaffirmé le rôle essentiel des capitaines en tant que piliers de l'évolution du yachting © mesi_BD

Le 29e Captains’ Forum du Yacht Club de Monaco a rassemblé les professionnels du secteur autour de la formation continue et des stratégies environnementales.

En cette journée mondiale de la mer organisée par l’OMI sur le thème « Notre océan, notre obligation, notre opportunité » qui rappelle le rôle vital de l’Océan, le Yacht Club de Monaco a réuni plus d’une centaine de capitaines de super-yachts et des experts internationaux à l’occasion de la 29e édition de son Captains’ Forum.

Créé en 2007 et organisé par le Captains’ Club du YCM, le rendez-vous a rassemblé plus de 115 capitaines de super-yachts représentant collectivement une flotte d’une longueur totale de 4 973 mètres. L’attractivité du Captains’ Club continue de croître avec l’arrivée de 14 nouveaux membres cette année.

Bernard d’Alessandri, secrétaire général du YCM, a tenu à rappeler la mission du Club : anticiper les grands défis du yachting et rassembler une communauté engagée : « C’est un secteur qui continue à progresser. Nous avons relancé de nombreux processus en faveur de l’éco-responsabilité dans le yachting. »

YCM Explorer Awards 2025 : deux yachts récompensés pour leur innovation

Le SEA Index au cœur de la transition écologique

© Mesi_BD

Lors des échanges, tous se sont accordés sur un point : la durabilité est désormais un facteur de valeur patrimoniale pour un yacht, au même titre que sa taille ou son pedigree. Le panel s’est conclu sur un constat partagé : il faut agir dès maintenant, planifier les améliorations au fil des cycles de refit et utiliser des outils comme le SEA Index® pour rendre cette transition lisible et crédible aux yeux du marché.

Créé par le Yacht Club de Monaco et Credit Suisse en 2020, le SEA Index® a pour ambition de guider les propriétaires vers des choix plus responsables en devenant la référence pour mesurer et réduire l’empreinte environnementale des super-yachts. Les débats se poursuivront le 14 octobre à l’occasion d’un workshop organisé par le SEA Index®.