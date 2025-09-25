YCM Explorer Awards 2025 : deux yachts récompensés pour leur innovation

Le Yacht Club de Monaco a dévoilé les lauréats de sa cinquième édition et a salué des projets alliant technologie de pointe et engagement environnemental.

Ce mercredi 24 septembre, le YCM a ouvert la nouvelle édition du Monaco Yacht Show en rassemblant 64 armateurs de yachts de plus de 40 mètres battant pavillon du club. La démonstration de force était à la hauteur avec un total de 2 344 mètres linéaires de yachts alignés. C’est dans cette atmosphère, sous la présidence du Prince Albert II, que les YCM Explorer Awards by La Belle Classe Superyachts ont distingué deux unités remarquables.

© Mesi_BD

Le jury international, présidé par Richard Wiese du The Explorers Club de New York, a récompensé deux approches complémentaires de l’innovation nautique. Dans la catégorie Technologie & Innovation, le M/Y Valor (79,5 m, Feadship 2025) s’est imposé grâce à sa propulsion hybride et sa technologie silencieuse : « Nous disposons de 5,34 mégawatts d’énergie électrique à bord, ce qui en fait l’un des yachts les plus écologiques de la planète », déclare son propriétaire David McNeil.

La catégorie Environnement & Éthique a couronné le S/Y Cat Art Explorer (46,5 m, Perini Navi 2024), plus grand catamaran en aluminium de sa catégorie. Celui-ci associe art, science et exploration pour sensibiliser à la protection environnementale : « Nous faisons effectivement la promotion de l’art autour de la Méditerranée. C’est un projet d’envergure », souligne son capitaine Olivier Gamberini.

© Mesi_BD

Une philosophie tournée vers l’avenir

Bernard d’Alessandri, Secrétaire Général du YCM, a rappelé : « Avec cette cérémonie, nous voulons démontrer que le yachting peut être un acteur du changement ». Les prix valorisent une nouvelle utilisation des yachts comme plateformes d’exploration, de recherche et de transmission scientifique. Tous les participants se sont vu offrir le SEA Index pour mesurer leur impact environnemental afin d’anticiper les réglementations de demain.