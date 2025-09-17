On a testé pour vous : les soirées opéra du restaurant Le Siècle, quand la gastronomie rencontre l’art lyrique

Le restaurant Le Siècle de l’Hôtel West End fait vibrer la Promenade des Anglais avec ses dîners-spectacles immersifs où des chanteurs d’opéra surgissent entre les plats.

Une mise en scène surprenante dans un décor Belle Époque

Dès notre arrivée au restaurant Le Siècle, l’atmosphère nous transporte. Sous la verrière Art Déco, les banquettes en velours rouge et le décor Art Nouveau créent un écrin théâtral parfait. Face à la Méditerranée, nous nous installons sans nous douter de ce qui nous attend. Le concept des « singing waiters » prend alors tout son sens : impossible de distinguer les artistes du personnel de service. Cette ambiguïté savamment orchestrée fait monter l’excitation.

Des voix qui électrisent la salle

Entre l’entrée et le plat principal, une serveuse s’approche de notre table. Soudain, sa voix s’élève dans un air de Carmen. C’est Laurie Jauffret, soprano diplômée du Conservatoire de Nice, parfaitement déguisée en membre du personnel ! L’effet de surprise est total. Les conversations s’arrêtent, les regards convergent. Plus tard, Gilles San Juan, ténor révélé dans The Voice, surgit d’un coin de la salle pour un duo époustouflant. Leur complicité transforme le restaurant en véritable scène d’opéra.

Une expérience gastronomique sublimée

Au-delà du spectacle, la cuisine méditerranéenne du chef ne déçoit pas. Les plats flambés signature du restaurant ajoutent leur propre théâtralité à la soirée. Chaque performance lyrique ponctue le repas avec justesse, sans jamais l’interrompre brutalement. Cette alchimie entre gastronomie et art lyrique crée une atmosphère unique sur la Côte d’Azur, où l’émotion musicale décuple le plaisir des papilles.

Un rendez-vous incontournable

Ces soirées opéra, qui reprennent exceptionnellement le 16 septembre avant de s’installer chaque premier vendredi du mois jusqu’en mars, s’imposent comme l’expérience culturelle et gastronomique de la rentrée. Pour seulement 6€ supplémentaires par personne sur le prix du dîner à la carte, c’est un voyage sensoriel accessible qui mérite absolument le détour depuis Monaco.

Moment émouvant de la soirée : les artistes, informés de notre venue, sont venus nous demander si nous étions Monégasques, nous précisant avec fierté qu’ils venaient d’interpréter un air joué lors du mariage de la Princesse Grace !

Infos pratiques :