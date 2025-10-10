À la découverte de Mareterra pour un « Week-end Nature »

Le nouveau quartier de Monaco ouvre ses portes au public ce week-end pour inciter les résidents à explorer gratuitement ses coulisses vertes.

La troisième édition du « Week-end nature » prend de nouveau ses quartiers du côté de Mareterra, le samedi 11 et dimanche 12 octobre. Une initiative organisée par la section Jardins de la Direction de l’Aménagement Urbain, qui consiste à transformer l’éco-quartier de la Principauté en un véritable terrain d’exploration botanique.

Le thème 2025, « Explorateur », s’articule autour de la découverte afin que le public comprenne les mécanismes de la conception paysagère du quartier. Les visiteurs pourront découvrir les secrets d’aménagement de cet espace urbain, conçu selon des critères stricts de durabilité environnementale et de préservation de la biodiversité méditerranéenne.

Des activités pour tous

Au cours de ces deux journées dédiées, de nombreuses animations gratuites vont être proposées tout au long du week-end. Les participants auront l’opportunité d’assister à des jeux de disposition des modules de plantation, de participer à des ateliers éco-créatifs, regroupant compositions végétales et rempotage, sans oublier d’effectuer des parcours de découverte du quartier et ses différents aménagements végétaux.

Week-end Nature 2025 : à la découverte de Mareterra



La Direction de l’Aménagement Urbain, par l’intermédiaire de sa section Jardins, organise pour la troisième année consécutive le « Week-end Nature », les samedi 11 et dimanche 12 octobre 2025, de 10h à 16h30, au cœur du nouveau… pic.twitter.com/NKhQJeue81— Gouvernement Monaco (@GvtMonaco) October 9, 2025

Le but recherché est d’ordre pédagogique : permettre aux habitants de Monaco et à ses visiteurs de saisir la stratégie d’implantation des espèces végétales, mais de mesurer également les défis environnementaux liés à ce quartier urbain inauguré en décembre 2024, en présence du Prince Albert II, de la Princesse Charlène, du Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella.

Mareterra, un territoire lié à la mer, relié au port Hercule et à la plage du Larvotto © Agata Moszkowska

L’ouverture des portes du Week-end Nature Mareterra a lieu du samedi 11 au dimanche 12 octobre, de 10h00 à 16h30, entrée libre.