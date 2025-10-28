Où et comment célébrer Halloween à Monaco et ses environs ?

Vous ne savez pas que faire pour Halloween ? Voici quelques animations que la Principauté organise jusqu'au 1er novembre © Direction de la Communication

Du 28 octobre au 2 novembre, Monaco célèbre Halloween avec de nombreux événements pour tous les âges. Monaco Tribune vous a fait une sélection des festivités.

Cela ne vous aura pas échappé, il y a quelques semaines la Principauté s’est parée de nombreuses installations pour Halloween. La Place du Casino accueille des papillons de nuit géants et des citrouilles lumineuses, tandis que les façades de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, l’Hôtel Hermitage, le Monte-Carlo Bay, le Casino de Monte-Carlo, le Café de Paris, le New Moods et Marlow se sont également habillés de décorations thématiques. Les allées commerçantes autour de la Place du Casino et l’allée François Blanc ont joué le jeu avec des chapeaux de sorcières suspendus, des citrouilles illuminées et des papillons noir et orange. Aucun doute, la célèbre fête va battre son plein cette semaine à Monaco !

Le parc Princesse Antoinette

La Mairie de Monaco organise une après-midi spéciale au Parc Princesse Antoinette le vendredi 31 octobre de 14 heures à 17h30. Au programme : mascottes, sorcières, concours de déguisements avec récompenses, photobooth thématique, maquillage professionnel gratuit, DJ, distribution de bonbons à gogo et vente de brownies à l’entrée supérieure du parc (Boulevard du Jardin Exotique). Un grand jeu est également proposé par La Boîte de Jeux à l’entrée inférieure (Boulevard de Belgique). Cette animation est réservée aux enfants résidents ou scolarisés en Principauté, à partir de 3 ans.

Le centre commercial de Fontvieille

Le Centre Commercial de Fontvieille propose des animations gratuites pour les enfants du 28 au 31 octobre. Maquillage professionnel et ateliers créatifs sont disponibles sur deux plages horaires quotidiennes : 10h30-13h et 14h-18h.

Le Musée d’Anthropologie Préhistorique

© Musée d’Anthropologie Préhistorique

Le Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco s’associe aux festivités d’Halloween en proposant un événement spécial les 27 et 28 octobre. Il reste quelques places disponibles pour la session du 28 octobre après-midi. Au programme : atelier de gravure préhistorique, visite guidée de l’exposition et chasse aux bonbons dans le musée. Cette activité culturelle et ludique est destinée aux enfants à partir de 8 ans. Les déguisements sont vivement conseillés pour profiter pleinement de l’ambiance Halloween. Pour réserver les places restantes, contacter directement le musée.

Box 98 à Fontvielle

Box 98 organise une soirée Halloween en deux parties. La première partie (18 heures-22h30) propose des activités illimitées – karting, bowling, arcades et karaoké, dans une décoration effrayante pour petits et grands, avec un concours de déguisement, un service traiteur et animations. Tarifs : 100 euros par adulte, 35 euros par enfant (-12 ans) en formule standard, ou 150 euros par adulte et 50euros par enfant en formule VIP (accès zone VIP, live cooking, musique live). La deuxième partie (22 heures-1 heure) se transforme en dancefloor avec DJ set et une boisson incluse. Tarif : 25 euros jusqu’au 31 octobre. La réservation est obligatoire par email à commercial@box98.mc.

New Moods : le mercredi 29 octobre

© SBM

Le New Moods, qui a rouvert le 2 octobre 2025, organise deux événements le mercredi 29 octobre. La Magie d’Halloween pour les 4-7 ans (14h30-16h30) propose un spectacle de magie interactif, des ateliers créatifs, des stands de bonbons et une maquilleuse professionnelle. La Boum pour les 8-12 ans (18 heures-21 heures) offre une ambiance dancefloor avec DJ, buffet apéritif complet et animations. Tarif unique : 45 euros par enfant avec accès gratuit pour les adultes accompagnants. La réservation est fortement recommandée car les places sont limitées.

Café de Paris : le vendredi 31 octobre

La Brasserie du Café de Paris Monte-Carlo propose un déjeuner festif pour l’occasion. L’établissement a concocté un menu thématique à la carte dans un décor rempli de citrouilles et toiles d’araignées. Les enfants reçoivent des sacs à bonbons et bénéficient d’une prestation de maquillage gratuite assurée par des professionnels. L’emplacement sur la Place du Casino permet de profiter également des décorations extérieures après le repas. La réservation est fortement recommandée.

Marlow : le samedi 1er novembre

© Direction de la Communication

Le restaurant Marlow, ouvert en janvier dernier dans le nouveau quartier Mareterra, met son brunch hebdomadaire aux couleurs d’Halloween le samedi 1er novembre de 11h30 à 15 heures. Le brunch thématique à partir de 55 euros comprend viennoiseries, plats chauds et froids, desserts maison et boissons, le tout avec des touches décoratives Halloween. Décorations festives, sacs à bonbons et maquillage gratuit pour les enfants pour compléter l’expérience.

Jimmy’z Monte-Carlo : le vendredi 31 octobre

Le Jimmy’z Monte-Carlo ouvre ses portes le vendredi 31 octobre pour une soirée déguisée. La boîte de nuit installée dans le Sporting Monte-Carlo se transforme avec un décor effrayant (toiles d’araignées géantes, éclairages spéciaux, projections vidéo) et une ambiance électrique. Le collectif Tantrüm assure l’animation musicale jusqu’au bout de la nuit avec un set énergique et éclectique traversant house, techno, électro et pop. Déguisement fortement encouragé. La réservation est conseillée avec une sélection à l’entrée.

Fêter Halloween en dehors de Monaco

Palais des Congrès Oceanice à Nice

© Ville de Nice

Le Palais des Congrès Oceanice, situé sur le Port de Nice, accueille le vendredi 31 octobre 2025 de 19h à 1 heure une soirée Halloween d’anthologie signée La Compil’ by L’Apéro des Frenchy. Cette soirée années 90/2000 se déroule dans un lieu transformé en espace hanté avec décorations d’Halloween. Les participants dansent sur les plus grands tubes de Madonna, Gala, Queen, Britney Spears et autres hits emblématiques de la Hit Machine Mania. Animations, surprises, food et bar sont disponibles sur place. Dress code Halloween obligatoire. Tarif à partir de 10 euros. Mineurs et animaux non autorisés.

Lancer de Hache à Nice

Cet établissement de lancer de hache, situé au 10 Boulevard Risso à Nice, propose une activité insolite pour fêter Halloween. Dans une ambiance inspirée du film La Purge, les participants peuvent se défouler en lançant haches, couteaux, tomahawks et shurikens sur des cibles sous supervision de professionnels. Le lieu dispose également d’un bar à bières et propose des planches à partager pour prolonger la soirée dans une ambiance conviviale. Ouvert du mercredi au dimanche de 14 heures à 22 heures. Tarif : 17 euros. La réservation est recommandée.

© Mary Potter

Sans oublier bien sûr le traditionnel porte à porte affublé de vos plus beaux déguisements. Restez à l’affût le soir du 31 octobre : un bonbon ou un sort, le choix vous appartient !