Dove e come festeggiare Halloween a Monaco e dintorni

Dal 28 ottobre al 2 novembre, Monaco celebra Halloween con tanti eventi per tutte le età. Monaco Tribune ha selezionato per voi le principali iniziative.

Come avrete notato, da qualche settimana il Principato si è vestito a tema per Halloween. Place du Casino ospita enormi falene e zucche luminose, mentre le facciate dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, dell’Hôtel Hermitage, del Monte-Carlo Bay, del Casino de Monte-Carlo, del Café de Paris, del New Moods e del Marlow sono state decorate con allestimenti spettrali. Anche le vie commerciali intorno a Place du Casino e l’allée François Blanc hanno partecipato all’iniziativa, con cappelli da strega sospesi, zucche illuminate e farfalle nere e arancioni. Non c’è dubbio: la festa più stregata dell’anno animerà Monaco per tutta la settimana!

Parco Princesse Antoinette

Venerdì 31 ottobre dalle 14:00 alle 17:30, il Comune di Monaco organizza un pomeriggio speciale al Parco Princesse Antoinette. In programma: mascotte, streghe, concorso di costumi con premi, photobooth tematico, truccabimbi gratuito, DJ, distribuzione di dolcetti a volontà e vendita di brownies all’ingresso superiore del parco (Boulevard du Jardin Exotique). La Boîte de Jeux proporrà un grande gioco a tema all’ingresso inferiore (Boulevard de Belgique). L’evento è riservato ai bambini residenti o iscritti a scuola nel Principato, dai 3 anni in su.

Centro Commerciale di Fontvieille

Dal 28 al 31 ottobre, il centro commerciale di Fontvieille ha in programma eventi gratuiti per bambini: truccabimbi e laboratori creativi saranno disponibili ogni giorno in due fasce orarie, dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Museo di Antropologia Preistorica

© Museo di Antropologia Preistorica

Il 27 e 28 ottobre, il Museo di Antropologia Preistorica di Monaco partecipa alle celebrazioni di Halloween con un evento speciale. Sono ancora disponibili alcuni posti per la sessione del 28 ottobre pomeriggio. In programma: laboratorio di incisione preistorica, visita guidata alla mostra e caccia alle caramelle all’interno del museo. Un’attività culturale e divertente pensata per i bambini dagli 8 anni in su. I costumi sono vivamente consigliati per immergersi appieno nell’atmosfera di Halloween. Per prenotare gli ultimi posti, è necessario contattare direttamente il museo.

Box 98 a Fontvielle

Box 98 organizza una serata di Halloween in due parti. La prima (dalle 18:00 alle 22:30) prevede attività illimitate, tra go kart, bowling, videogiochi e karaoke, in un’ambientazione spaventosa per grandi e piccini, con concorso di costumi, servizio catering e animazione. Tariffe: 100 € per adulto e 35 € per bambino (fino a 12 anni) nella formula standard; oppure 150 € per adulto e 50 € per bambino nella formula VIP (con accesso all’area riservata, live cooking e musica dal vivo). Nella seconda parte (dalle 22:00 all’1:00) il Box 98 si trasforma in un vero dancefloor con DJ set e drink incluso. Tariffa: 25 € fino al 31 ottobre. Prenotazione obbligatoria via e-mail a commercial@box98.mc.

New Moods: mercoledì 29 ottobre

© SBM

Il New Moods, riaperto il 2 ottobre 2025, propone due eventi per mercoledì 29 ottobre. “La Magie d’Halloween” per i bambini dai 4 ai 7 anni (dalle 14:30 alle 16:30) con spettacolo di magia interattivo, laboratori creativi, stand di dolcetti e truccabimbi professionale. “La Boum” per la fascia d’età 8-12 (dalle 18:00 alle 21:00) con DJ, buffet e tanti divertimenti. Prezzo unico: 45 € a bambino, ingresso gratuito per gli accompagnatori adulti. La prenotazione è fortemente consigliata: i posti sono limitati.

Café de Paris: venerdì 31 ottobre

La Brasserie del Café de Paris Monte-Carlo propone un pranzo di festa. Il locale ha studiato un menù a tema da gustare tra decorazioni di zucche e ragnatele. Per i bambini sono previsti sacchetti di dolci in regalo e truccabimbi gratuito. Grazie alla posizione sulla Place du Casino, dopo pranzo potrete ammirare la piazza vestita a festa. Prenotazione fortemente consigliata.

Marlow: sabato 1° novembre

© Direzione della Comunicazione

Sabato 1° novembre dalle 11:30 alle 15:00, il ristorante Marlow, inaugurato lo scorso gennaio nel nuovo quartiere Mareterra, trasforma il suo brunch settimanale in un brunch di Halloween. L’evento a tema comprende selezione di pasticceria, piatti caldi e freddi, dessert fatti in casa e bevande, il tutto arricchito da decorazioni a tema e al prezzo di 55 €. Non mancheranno addobbi spaventosi, sacchetti di dolcetti e truccabimbi gratuito per i più piccoli.

Jimmy’z Monte-Carlo: venerdì 31 ottobre

Venerdì 31 ottobre, il Jimmy’z Monte-Carlo ospita una serata in maschera. La celebre discoteca dello Sporting Monte-Carlo si trasforma per l’occasione in un luogo da brivido (ragnatele giganti, luci speciali, proiezioni video) avvolto da un’atmosfera elettrizzante. Il collettivo Tantrüm animerà la notte con un set energico che spazia tra house, techno, electro e pop. Travestimento vivamente consigliato. Prenotazione raccomandata, con selezione all’ingresso.

Palais des Congrès Oceanice a Nizza

© Ville de Nice

Il Palais des Congrès Oceanice, situato sul porto di Nizza, ospita venerdì 31 ottobre 2025 dalle 19:00 all’1:00 una grande festa di Halloween firmata La Compil’ by L’Apéro des Frenchy. Una serata anni ’90/2000 con decorazioni spettrali e musica che promette di far rivivere i grandi successi di Madonna, Gala, Queen, Britney Spears e altri classici dell’epoca Hit Machine Mania. Intrattenimenti, sorprese, area food e bar completano il tutto. Dress code Halloween obbligatorio. Tariffe a partire da 10 €. Minori e animali non ammessi.

Lancer de Hache a Nizza

Questo locale, situato al 10 Boulevard Risso a Nizza, propone un’attività insolita per festeggiare Halloween: il lancio di asce. In un’ambientazione ispirata al film La notte del giudizio, i partecipanti possono sfogarsi lanciando asce, coltelli, tomahawk e shuriken contro i bersagli, sempre sotto la supervisione di istruttori professionisti. Il locale dispone anche di un beer bar e propone taglieri da condividere per prolungare la serata tra una chiacchiera e l’altra. Aperto dal mercoledì alla domenica dalle 14:00 alle 22:00. Tariffa: 17 €. Prenotazione consigliata.

© Mary Potter

E naturalmente, non dimenticate il tradizionale dolcetto o scherzetto! Non abbassate la guardia la sera del 31 ottobre: un dolcetto o uno scherzetto? La scelta spetta a voi!